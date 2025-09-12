Il premier australiano Albanese con il catalogo De Nittis
Il premier australiano Albanese con il catalogo De Nittis
Istituzionale

Il Premier australiano Anthony Albanese riceve il catalogo della collezione De Nittis

Omaggio del comune al primo ministro nato da padre barlettano

Barletta - venerdì 12 settembre 2025 2.22
Il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, e l'Assessore alla Cultura, Oronzo Cilli, esprimono il loro compiacimento nell'apprendere che il Primo Ministro australiano Anthony Albanese, figlio di un barlettano, dopo aver ricevuto una copia del catalogo generale della collezione Giuseppe De Nittis, maestro dell'impressionismo europeo, ha voluto condividere una fotografia che lo ritrae con il volume.

Il catalogo curato dal prof. Renato Miracco è giunto nelle mani del Premier Albanese come dono dell'amministrazione, grazie a Felice Montrone – imprenditore italo-australiano e uomo di cultura, da anni residente in Australia – che lo aveva ricevuto dall'assessore Cilli durante una visita alla Pinacoteca De Nittis alcune settimane fa accompagnato dal giornalista Massimo Pillera. Montrone, vicepresidente dell'Associazione Puglia (NSW), una delle più importanti organizzazioni per gli emigrati pugliesi in Australia e presidente della Fondazione Padre Atanasio Gonelli, ha mantenuto la promessa, consegnando personalmente il volume al Primo Ministro, in un gesto che intreccia cultura, memoria e identità.

«Sono lieto che il catalogo dedicato a Giuseppe De Nittis sia arrivato nelle mani del Premier Albanese» – ha dichiarato il sindaco Cannito –. «Questo gesto rafforza il legame tra Barletta e il Primo Ministro australiano, che so non aver mai dimenticato le sue radici e il legame con la nostra comunità. È bello sapere che, nel suo ufficio, possa esserci spazio per il nostro grande pittore De Nittis e, con lui, un pezzo della nostra città».

«Il gesto del Premier Albanese, che ha voluto condividere con noi la ricezione del catalogo, è per noi motivo di grande onore e testimonia il suo sincero affetto per la storia culturale e artistica di Barletta» – ha dichiarato l'assessore Cilli –. «Con il sindaco e l'intera amministrazione comunale stiamo lavorando affinché la nostra città possa un giorno accogliere il Primo Ministro in una visita ufficiale, valutando al tempo stesso la possibilità di portare le opere di De Nittis anche in Australia. Sarebbe un ponte culturale capace di celebrare le nostre radici comuni e di confermare l'arte come linguaggio universale».

Cilli ringrazia sentitamente Felice Montrone per la sua generosa collaborazione e per aver contribuito a rendere possibile questo significativo momento di condivisione culturale.
  • Giuseppe De Nittis
Altri contenuti a tema
Lo sguardo ribelle e la libertà delle farfalle La città Lo sguardo ribelle e la libertà delle farfalle Nota critica di Giuseppe Lagrasta, scrittore e saggista, sull’opera Nel grano, di Giuseppe De Nittis.
141° anniversario della scomparsa di Giuseppe De Nittis, il racconto di Michele Grimaldi La città 141° anniversario della scomparsa di Giuseppe De Nittis, il racconto di Michele Grimaldi La nota dello storico e archivista
9 Il Canto del mare e la Voce del cielo La città Il Canto del mare e la Voce del cielo Nota critica di Giuseppe Lagrasta, scrittore e saggista sull’opera, “Mare azzurro” di Giuseppe De Nittis
La Mappa Segreta dei Colori, nell’opera, “Colazione in giardino” (1884) di Giuseppe De Nittis La città La Mappa Segreta dei Colori, nell’opera, “Colazione in giardino” (1884) di Giuseppe De Nittis Nota critica di Giuseppe Lagrasta, scrittore e saggista.
Giuseppe De Nittis, Sulle rive dell’Ofanto, 1867. La nota di Giuseppe Lagrasta La città Giuseppe De Nittis, Sulle rive dell’Ofanto, 1867. La nota di Giuseppe Lagrasta L'intervento del saggista e scrittore
“Figura di Donna” di Giuseppe De Nittis, la nota critica di Giuseppe Lagrasta Eventi “Figura di Donna” di Giuseppe De Nittis, la nota critica di Giuseppe Lagrasta L'analisi del saggista e scrittore
“L’Autoritratto e il gioco degli specchi. Dialogo immaginario tra Giuseppe e Leontine De Nittis" Associazioni “L’Autoritratto e il gioco degli specchi. Dialogo immaginario tra Giuseppe e Leontine De Nittis" Il racconto di Giuseppe Lagrasta, scrittore e saggista
A Barletta la realtà virtuale incontra l'arte con “De Nittis VR Experience” Eventi A Barletta la realtà virtuale incontra l'arte con “De Nittis VR Experience” Un viaggio immersivo alla scoperta del periodo londinese dell'artista, tra tecnologia e innovazione
La parrocchia Santa Maria degli Angeli di Barletta saluta don Francesco Paolo Doronzo
12 settembre 2025 La parrocchia Santa Maria degli Angeli di Barletta saluta don Francesco Paolo Doronzo
Carta “Dedicata a Te” 2025: al via la fase istruttoria
12 settembre 2025 Carta “Dedicata a Te” 2025: al via la fase istruttoria
12 settembre 1943: l’eccidio che segnò Barletta
12 settembre 2025 12 settembre 1943: l’eccidio che segnò Barletta
Assinpro: «Segnale positivo dall’incontro con l’Amministrazione Comunale di Barletta»
11 settembre 2025 Assinpro: «Segnale positivo dall’incontro con l’Amministrazione Comunale di Barletta»
Incontro tra imprenditori e Comune di Barletta, soddisfatti i referenti di Fratelli d'Italia
11 settembre 2025 Incontro tra imprenditori e Comune di Barletta, soddisfatti i referenti di Fratelli d'Italia
Barletta-Fidelis Andria: l'ultimo triste e negativo precedente al Puttilli
11 settembre 2025 Barletta-Fidelis Andria: l'ultimo triste e negativo precedente al Puttilli
“Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti
11 settembre 2025 “Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti
Gli imprenditori di Barletta incontrano l'amministrazione comunale, «clima positivo e costruttivo»
11 settembre 2025 Gli imprenditori di Barletta incontrano l'amministrazione comunale, «clima positivo e costruttivo»
Celebrazioni dell'82° anniversario della resistenza all'occupazione nazista
11 settembre 2025 Celebrazioni dell'82° anniversario della resistenza all'occupazione nazista
Michele Rizzi (Avs-Sinistra Italiana): «Tre anni di governo Meloni, un disastro annunciato»
11 settembre 2025 Michele Rizzi (Avs-Sinistra Italiana): «Tre anni di governo Meloni, un disastro annunciato»
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.