Il Premier australiano Anthony Albanese riceve il catalogo della collezione De Nittis

Il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, e l'Assessore alla Cultura, Oronzo Cilli, esprimono il loro compiacimento nell'apprendere che il Primo Ministro australiano Anthony Albanese, figlio di un barlettano, dopo aver ricevuto una copia del catalogo generale della collezione Giuseppe De Nittis, maestro dell'impressionismo europeo, ha voluto condividere una fotografia che lo ritrae con il volume.Il catalogo curato dal prof. Renato Miracco è giunto nelle mani del Premier Albanese come dono dell'amministrazione, grazie a Felice Montrone – imprenditore italo-australiano e uomo di cultura, da anni residente in Australia – che lo aveva ricevuto dall'assessore Cilli durante una visita alla Pinacoteca De Nittis alcune settimane fa accompagnato dal giornalista Massimo Pillera. Montrone, vicepresidente dell'Associazione Puglia (NSW), una delle più importanti organizzazioni per gli emigrati pugliesi in Australia e presidente della Fondazione Padre Atanasio Gonelli, ha mantenuto la promessa, consegnando personalmente il volume al Primo Ministro, in un gesto che intreccia cultura, memoria e identità.«Sono lieto che il catalogo dedicato a Giuseppe De Nittis sia arrivato nelle mani del Premier Albanese» – ha dichiarato il sindaco Cannito –. «Questo gesto rafforza il legame tra Barletta e il Primo Ministro australiano, che so non aver mai dimenticato le sue radici e il legame con la nostra comunità. È bello sapere che, nel suo ufficio, possa esserci spazio per il nostro grande pittore De Nittis e, con lui, un pezzo della nostra città».«Il gesto del Premier Albanese, che ha voluto condividere con noi la ricezione del catalogo, è per noi motivo di grande onore e testimonia il suo sincero affetto per la storia culturale e artistica di Barletta» – ha dichiarato l'assessore Cilli –. «Con il sindaco e l'intera amministrazione comunale stiamo lavorando affinché la nostra città possa un giorno accogliere il Primo Ministro in una visita ufficiale, valutando al tempo stesso la possibilità di portare le opere di De Nittis anche in Australia. Sarebbe un ponte culturale capace di celebrare le nostre radici comuni e di confermare l'arte come linguaggio universale».Cilli ringrazia sentitamente Felice Montrone per la sua generosa collaborazione e per aver contribuito a rendere possibile questo significativo momento di condivisione culturale.