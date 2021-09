Il Prefetto Valiante ha ricevuto il gruppo Coalizione Civica

«Questo pomeriggio, Sua Eccellenza il Prefetto, dott. Maurizio Valiante, su nostra richiesta, ha ricevuto il nostro gruppo consiliare di CoalizioneCivica per un confronto sulla situazione politica di Barletta. La discussione, svoltasi in un clima di cordialità e senso di responsabilità, ci ha rassicurati sulle prospettive della nostra Città» dicono Carmine Doronzo, Michelangelo Filannino e Ruggiero Quarto di Coalizione Civica.«Pur non entrando nel merito dell'attuale crisi politica, infatti, il Prefetto ha ribadito il ruolo delle Istituzioni chiarendo che l'eventuale nomina di unCommissario Prefettizio, per il tempo necessario a traghettare la città fino alle elezioni della prossima primavera, non limiterebbe le possibilità di amministrare la città, partecipare a bandi o intercettare finanziamenti, in sinergia con la struttura tecnica del Comune.Siamo molto soddisfatti anche dell'apertura al confronto che il Prefetto ha mostrato, ribadendo che l'Istituzione da lui rappresentata si confronta e si confronterà sempre con le altre Istituzioni, con le forze politiche e con le associazioni di cittadini, al fine di perseguire l'obiettivo comune del bene collettivo della nostra comunità».