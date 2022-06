Il lavoro "family friendly" al centro del nuovo progetto del Patto Territoriale

Social Video 2 minuti “Patto per Conciliare Competere Innovare”

Dal telelavoro a un vero smart working sostenibile, da un lato per le PMI, e dall'altro per le famiglie. Il benessere organizzativo delle lavoratrici e dei lavoratori, con le opportunità legate alle nuove tecnologie, è al centro di una nuova progettualità presentata dall'Agenzia per l'Occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina e finanziata dalla Regione Puglia attraverso l'Avviso pubblico della Regione Puglia "Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI" (PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020).Un "Patto per Conciliare Competere Innovare" è la proposta progettuale che risponde alle nuove esigenze di natura sociale delle famiglie e dei lavoratori, accompagnando le aziende ad innovare il proprio modello organizzativo passando ad un modello di gestione per obiettivi. La presentazione del progetto per un lavoro più "family friendly" è avvenuta ieri al Future Center di Barletta.A tal proposito, sono intervenuti ai microfoni della stampa il presidente del Patto territoriale, e il direttore