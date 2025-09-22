Il capitano Andrea Grasso è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Barletta

Si è svolta questa mattina la conferenza di presentazione dei nuovi Ufficiali assegnati alper la provincia Barletta-Andria-Trani. Tra di loro, il capitanoè stato presentato come nuovo Comandante della Compagnia di Barletta.L'Ufficiale, 38 anni di origini liguri, è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Barletta. Si è arruolato nell'Arma nel 2008 come allievo Maresciallo per poi, nel 2017, accedere al Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali di Roma, conseguendo il grado di Sottotenente. Il Capitano vanta diverse esperienze nell'Arma territoriale, dapprima presso la Stazione Carabinieri di Biandrate (NO) e, in seguito, al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Novara. Dal 2014 sino al 2017 ha maturato esperienze nei reparti investigativi di Genova e Milano.Al termine del percorso formativo da Ufficiale, il Capitano ha retto il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana (BR), precisamente dal 2018 al 2021, per poi assumere il comando di una sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Reggio Calabria. Dal 2023 ad oggi, ha ricoperto l'incarico di Comandante del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno.