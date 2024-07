Il barlettano Raffaele Dimiccoli, capo Reparto dei Vigili del Fuoco, va in pensione

Una carriera al servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: sarà un "vigile del fuoco in pensione" dal prossimo 2 agosto il Capo Reparto, barlettano, intervenuto in prima linea di una serie di(come il sisma a L'Aquila) e nella nostra città (come per l'esplosione in vico dei Campi e durante il crollo della palazzina di via Roma).Assunto nell'agosto 1991, dopo il corso presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle a Roma, è stato trasferito al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Torino, Distaccamento di Lingotto, spostandosi poi a Pescara, Brindisi e nell'aprile 1994 è trasferito presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Bari, in ruolo operativo come Vigile Permanente. A Giugno 1996 è trasferito a domanda presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Bari, Distaccamento Barletta, dove conclude la sua carriera come Capo Reparto della sezione A.Dimiccoli, nel corso della sua lunga carriera, ha ricevuto numerosi attestati di stima. Tra i molti, si ricordano i seguenti: il 4 Dicembre 2006 gli viene conferita ladal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, per aver "prestato effettivo, meritevole servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco". Il 12 Aprile 2011 gli viene conferitodal Capo Dipartimento della Protezione Civilein occasione del sisma a L'Aquila. Il 23 Novembre 2016 riceve un attestato di riconoscenza e ringraziamento dal Sindaco del Comune di Falerone (FE) "per aver contribuito con determinazione al sostegno, alla vicinanza ed alla incolumità della popolazione di Falerone duramente colpita dagli eventi sismici avvenuti nei mesi di Agosto e Ottobre 2016". Il 18 Giugno 2021 il Prefetto di Barletta Andria Trani, Dott. Maurizio Valiante, esprime parole "di profondo apprezzamento per lo straordinario impegno messo in campo dai vigili del fuoco" per l'intervento di Vico dei campi dove, intervenuto personalmente e libero dal servizio,Ha partecipato ad interventi complessi, i più significativi di rilevanza nazionale sono stati: il terremoto dell'Abruzzo del 2009 ed il crollo della palazzina di Via Roma a Barletta il 3 ottobre 2011. Ha frequentato con esito positivo numerosi corsi di formazione di rilevanza nazionale. È stato inoltre tra i promotori dicome l'e attività di sensibilizzazione e divulgazione destinate ai più piccoli.Ieri l'abbraccio di colleghi e amici nella sede operativa di via Trani, con riconoscimenti di stima e affetto. «A nome mio e di tutto il personale operativo ed amministrativo del Comando dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani porgo i saluti ed esprimo riconoscenza per la professionalità del Capo Reparto Dimiccoli Raffaele, per la sua dedizione e per la sua disponibilità, con l'augurio che il prossimo futuro da "vigile del fuoco in pensione" gli dia soddisfazioni pari, ed anche superiori, a quelle che fin qui la vita gli ha riservato» è stato il messaggio di ringraziamento da parte del comandante provinciale dei Vigili del FuocoUn caloroso ringraziamento per l'impegno e la passione anche da parte della redazione di