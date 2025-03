Nuova caserma dei vigili del fuoco, un incontro in Prefettura

Si è svolto nei giorni scorsi l'incontro in Prefettura così come richiesto dalla Funzione pubblica Cgil Bat per fare il punto sull'iter burocratico per la costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco in via Andria a Barletta. Presenti diversi rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Prefetto, il vice Prefetto, il capo di Gabinetto, il Comandante dei Vvf della Bat, il VD, il Commissario straordinario per la costruzione della sede, il RUP e due dirigenti del Demanio. Per la Fp Cgil Bat, c'erano Giuseppe Rizzi e Michele Cascella."Tali presenze già ci fanno capire che c'è un impegno serio per portare avanti il progetto. L'incontro si è aperto con l'introduzione della Prefetta, che ha sottolineato le criticità della sede operativa e amministrativa, chiedendo un'accelerazione nell'emanazione della gara d'appalto. Il commissario straordinario e il RUP hanno illustrato le problematiche che hanno causato ritardi, tra cui il Covid, l'aumento dei prezzi delle materie prime, la gestione dei rifiuti e per ultimo, la rivisitazione del prezzario tabellare da parte della Regione Puglia a fine 2024", ricostruiscono dalla Fp Cgil Bat. "Noi abbiamo evidenziato ancora una volta la grave situazione dell'attuale sede operativa, che persiste da oltre vent'anni, aggravata dal raddoppio del personale, ho riferito che le problematiche sono state certificate dall'ispezione effettuata da dirigenti inviati dal Dipartimento, ho sottolineato che la separazione delle due sedi creano problemi di sincronizzazione. Abbiamo sollevato preoccupazioni riguardo ai tempi legati al numero di richieste di partecipazione alla gara e ai possibili ricorsi da parte di ditte classificate seconde. Il Commissario ha risposto che questo potrebbe essere un ulteriore fattore di allungamento dei tempi di costruzione", fa sapere Giuseppe Rizzi, responsabile territoriale VVF Fp Cgil Bat.Il Comandante dei Vvf e il Prefetto hanno richiesto la continuità del tavolo di lavoro aperto, per ricevere aggiornamenti mensili sullo stato della gara d'appalto, richiesta condivisa anche dal commissario straordinario e dal RUP. "Al Prefetto abbiamo sottolineato il tema del cambiamento in corso riguardo alla nuova sede che sarà aperta presso il casello autostradale di Canosa, spiegando la differenza tra presidio e distaccamento. Se verrà aperto come presidio, non potremo garantire il funzionamento, mentre un distaccamento porterebbe un incremento organico di almeno 30 unità, ho fatto presente il problema della carenza organica che va oltre i 20%, abbiamo fatto presente che siamo l'unico comando a non avere una sede distaccata, inoltre ho chiesto di ripristinare il distaccamento volontario di San Ferdinando già decretato e di verificare la possibilità di aprire un distaccamento tra Minervino e Spinazzola", concludono Rizzi e Cascella.