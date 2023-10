Il bagnino Francesco Pio Delvecchio di Barletta premiato per il suo coraggio

Si è svolto ieri il dibattito pubblico di lancio della, organizzato a Bari da Regione e Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica, in collaborazione con il Politecnico di Bari e gli atenei pugliesi, moderato dalla giornalista Donatella Bianchi. Sul palco si sono alternate diverse voci del mondo della politica, della pubblica amministrazione, dell'università, della Guardia costiera, dell'imprenditoria, della ricerca e della divulgazione scientifica come Mario Tozzi. Tra gli altri sono intervenuti Antonio Decaro, presidente ANCI e sindaco di Bari, Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari, Giuseppe Mastronuzzi delegato del rettore dell'Università di Bari, il Contrammiraglio (CP) Vincenzo Leone, Direttore marittimo e l'Ammiraglio Ispettore capo Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Per la Regione Puglia hanno partecipato il vicepresidente della Regione e Assessore al Demanio, Raffaele Piemontese, l'Assessora all'Ambiente, Anna Grazia Maraschio, e l'Assessore al Turismo, Gianfranco Lopane.Nel corso della giornata sono stati consegnati gli attestati di merito agli assistenti bagnanti chenelle operazioni di salvamento. Undici i bagnini premiati personalmente dall'Ammiraglio Leone tra cuidi Barletta e Francesca Di Chio di Andria. Il primo per un episodio accaduto il 12 agosto scorso in servizio presso un Lido di Margherita di Savoia nel quale ha tratto in salvo due bambini in difficoltà in evidente in stato di agitazione, con mare molto mosso, riuscendo a riportarli a riva.La seconda per una situazione di emergenza occorsa in data 21 luglio mentre era servizio presso uno stabilimento di Trani conclusa con il salvataggio di una persona anziana colta da malore in acqua ed in procinto di annegare, a cui ha successivamente prestato anche manovre di primo soccorso sanitario con il tempestivo utilizzo del defibrillatore portatile.Sempre più attenzione viene data alla formazione del personale che si occupa di assistenza ai bagnanti, con il concreto impegno da parte di società e di federazioni nazionali che annualmente effettuano numerosi corsi finalizzati al conseguimento delle rispettivi abilitazioni con esami presso le locali Capitanerie di porto, unitamente all'organizzazione di giornate tematiche e di sensibilizzazione sul tema, nonché ad esercitazioni complesse relativamente agli aspetti emergenziali che possono accadere durante la stagione balneare.