I Mistral Sat di Barletta trionfano al “Gold Thompson 3” di Mesagne

"La nostra missione è quella di divertirci in sicurezza, promuovendo al tempo stesso la formazione di persone capaci di partecipare a competizioni, ma anche di vivere momenti di svago in modo sereno e responsabile. Abbiamo la fortuna di poter contare su un gruppo di persone straordinarie, autentiche e sempre pronte ad aiutarsi a vicenda. È proprio grazie al loro spirito di collaborazione e alla loro genuinità che si respira un clima accogliente e positivo all'interno della nostra associazione", alcune semplici affermazioni di Alessandro Piccolo, presidente Mistral Sat Barletta, che spiegano a tutto tondo il mondo del softair. Il Mistral Sat è club di Barletta con esperienza trentennale nell' attività del softair con alle spalle innumerevoli manifestazioni sportive agonistiche e non.Con questo spirito hanno raccolto la vittoria con ampio margine nel prestigioso torneo "Gold Thompson 3", organizzato dal Work Team Softair Mesagne. La vittoria schiacciante con grande distacco sulle altre 19 squadre provenienti da Puglia, Calabria e Basilicata. " Ogni singolo trofeo nella nostra bacheca rappresenta il simbolo di un ricordo, di un'esperienza vissuta insieme. Dietro di essi ci sono fango, risate, strategie, errori e momenti che hanno forgiato questo gruppo, rendendolo più affiatato, più forte, più unito. Non collezioniamo solo premi, ma storie da ricordare." prosegue il Presidente emozionato.Le due giornate di sfide e passione, il 25 e 26 ottobre, vissute in un suggestivo scenario ispirato agli anni '30, tra boschi, campagne e scenografie perfettamente ricostruite, dove tattica, precisione e spirito di squadra hanno fatto la differenza. Di fatti, come spiega il presidente Piccolo, una parte importante dell'attività riguarda l'orientamento: imparare a leggere una carta topografica e usare la bussola diventa naturale, così come sapersi muovere in ambienti complessi e sconosciuti. Altra skill fondamentale e affinata è la parte fisica: chilometri di cammino o corsa su terreni irregolari, salite e discese impegnative, tutto contribuisce a migliorare la forma fisica e la resistenza, ma anche la fiducia in sé stessi.Durante la competizione a Mesagne, i Mistral Sat si sono aggiudicati anche il premio "Tattica", un prestigioso riconoscimento che premia la squadra più strategica e coesa del torneo a testimoniare la solida preparazione, disciplina e intesa che contraddistinguono il team.Il successo dei Mistral Sat è il simbolo dei valori che animano il softair e tutti gli sport: rispetto, strategia, collaborazione e amore per la natura.L'Associazione con il suo Presidente continua a sognare: "È emozionante vedere come lo sport riesca a unire persone, realtà locali e attività produttive, creando legami autentici e momenti di condivisione. Guardiamo con entusiasmo al torneo che stiamo organizzando a Barletta per il 2026, che vorremmo diventasse un evento di rilevanza nazionale. La nostra città ha tutte le carte in regola per accogliere una manifestazione di questo livello, ma sarà fondamentale poter contare sul supporto dell'amministrazione per trasformare questo progetto in realtà."Alessandro Piccolo si auspica anche la possibilità di avere degli spazi dedicati in cui potersi allenare e giocare e facilmente raggiungibili da tutti, in modo tale da permettere a più persone possibili di avvicinarsi all'attività.Il softair è un'attività che unisce competizione e natura, permettendo a ogni partecipante di vivere l'adrenalina del gioco immerso tra boschi e campagne, riscoprendo il valore del lavoro di squadra e dell'amicizia.Chi desidera avvicinarsi a questo mondo potrà trovare nei Mistral Sat un punto di riferimento per scoprire la passione e lo spirito autentico del softair.