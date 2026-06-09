Grande successo a Barletta per la decima edizione del progetto "Stop al vandalismo - Scuola Ferroviaria"

Anche quest'anno si è conclusa positivamente la 10ª edizione del progetto "Stop al Vandalismo – Scuola Ferrovia", che ha visto il DLF di Barletta impegnato con tempo e risorse nello sviluppo di un'iniziativa che diffonde sul territorio, tra studenti e insegnanti, la conoscenza del mondo ferroviario, il rispetto per il bene comune e la cultura della sicurezza.



Ciò ha portato al Dopolavoro Ferroviario importanti riscontri e il meritato riconoscimento del lavoro di tutti i volontari coinvolti, promosso dal DLF Nazionale e sviluppato sul territorio dal DLF di Barletta, capeggiato dal Presidente Cosimo Damiano Piccolo.



"Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato fattivamente alla riuscita del progetto "Stop al Vandalismo – Scuola Ferrovia", un viaggio tra sicurezza e ferrovia dedicato agli alunni delle scuole primarie. Un grande grazie ai dirigenti e agli agenti della Polfer Compartimentale di Bari e del Posto Polfer di Barletta per la professionalità, la disponibilità e l'attenzione dimostrate verso i più piccoli".



"Grazie a Security Puglia e Basilicata e Molise, sempre presenti e collaborativi, e un grandissimo grazie a tutti gli operatori della Sala Operativa Regionale Puglia, Basilicata e Molise per l'impegno e la passione con cui hanno contribuito alla realizzazione del progetto".



"Un sentito ringraziamento anche agli operatori della Sala Blu di Bari per la sensibilità e la preziosa collaborazione. E, per ultimi ma non certo meno importanti, grazie di cuore a tutto il personale della Sala Circolazione di Bari per la disponibilità e il supporto offerto".



"Il progetto, nell'anno scolastico 2025/2026, ha visto impegnati, oltre ai colleghi delle strutture sopra indicate, anche alcuni soci del DLF di Barletta che, con l'ausilio degli insegnanti, hanno collaborato affinché il progetto si realizzasse nel migliore dei modi, coinvolgendo circa 200 alunni degli istituti scolastici - "Niccolò Fraggianni" - "D'Azeglio-De Nittis" - "Pietro Mennea" tutti di Barletta e con un impegno complessivo di oltre 10 giornate dedicate".



"Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante fare squadra per trasmettere ai giovani i valori della sicurezza, del rispetto e della cultura ferroviaria. Un grazie anche a chi, pur non avendo potuto contribuire concretamente con risorse, ha comunque avuto l'occasione di dimostrare che con impegno, passione e collaborazione si possono raggiungere risultati straordinari".