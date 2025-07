Giornata mondiale contro le epatiti: test nell'ospedale di Barletta

Il 28 luglio si celebra, promossa ogni anno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Giornata Mondiale contro le epatiti. Le infezioni croniche da HBV e HCV affliggono, globalmente, decine di milioni di persone rimanendo, purtroppo, largamente non diagnosticate.



Se non curate, queste infezioni causano danni gravissimi alla salute umana provocando ogni anno oltre 1,3 milioni di decessi. Il cancro al fegato ne è la conseguenza più nefasta. L'impatto umano, sociale, sanitario, economico delle epatiti virali è pesantissimo. Una diagnosi precoce e un accesso tempestivo alle terapie possono permettere, invece, una vita in salute e di interrompere la trasmissione dei virus.



Nell'Asl Bt, l'UOSVD Screening dell'Asl Bt, dirigente responsabile dott.ssa Sabina Di Donato, ha organizzato di concerto con le unità operative ed i laboratori di Patologia Clinica una giornata di promozione dello screening HCV già attivo nella Regione Puglia.



Pertanto, il 28 luglio nell'atrio degli ospedale di Andria, Barletta e Bisceglie, saranno allestiti dei punti informativi con la possibilità di eseguire il test per i nati tra il 1969-1989 che non lo abbiano già effettuato presso le farmacie territoriali.