Giornata Korff da Farmacia del Cambio, sconti e consulenze gratuite

Martedì prossimo 22 Febbraio, presso la sede di via Andria della Farmacia del Cambio, è in programma una giornata speciale in collaborazione con Korff.



Sarà possibile conoscere le migliori soluzioni per il make-up, la skin care i trattamenti viso di maggiore efficacia e affidabilità sostenuti da Korff, grazie anche alla presenza del make-up artist Vincenzo Cafagna che sarà a disposizione della clientela per realizzare trucchi personalizzati e trattamenti specifici per il viso completamente gratuiti.



Korff, brand italiano affidabile e rinomato di make-up e cura del corpo, punta ad un concetto di bellezza che inizia dalla scienza, puntando sulla ricerca scientifica come fonte di innovazione per i propri prodotti e su un'alta qualità basata su controlli clinici accurati e massima soddisfazione del cliente.



Nella giornata del 22 saranno disponibili anche varie scontistiche su tutti i prodotti della linea Korff.



È necessario prenotare la propria consulenza o il trattamento a cura del make-up artist contattando direttamente la farmacia.

Per saperne di più

Farmacia del Cambio

Via Andria, n.6/A - Barletta

Telefono 0883 251600

Ordini via WhatsApp 3493419617

Orari: sempre aperti dal lunedì al sabato 08:30 - 14:00 / 16:00 - 20:30