Raccolta del Farmaco: le farmacie di Barletta che hanno aderito all'iniziativa

L'obiettivo è raccogliere farmaci per chi vive in una condizione di povertà sanitaria

Barletta - martedì 10 febbraio 2026 11.30 Comunicato Stampa
Dal 10 al 16 febbraio 2026, 180 farmacie nelle province di Bari e BAT aderiranno alla 26ª Giornata di Raccolta del Farmaco promossa dal Banco Farmaceutico. L'iniziativa si inquadra in una vasta rete di solidarietà che attraversa l'Italia e coinvolge complessivamente 6.000 farmacie, unite per raccogliere farmaci al fine di offrire conforto a chi vive in una condizione di povertà sanitaria.

Le Giornate di Raccolta del Farmaco, rappresentano un'occasione importante per offrire il proprio sostegno a chi è, troppo spesso, costretto a rinunciare o rimandare le cure sanitarie per ragioni economiche. Le 180 farmacie impegnate nell'iniziativa nelle province di Bari e BAT raccoglieranno medicinali per sostenere l'azione di 67 realtà benefiche del territorio che hanno espresso un fabbisogno di 30.000 confezioni di farmaci.

Anche quest'anno sono tante le necessità a cui far fronte e, nel limite dei farmaci non sottoposti all'obbligo di ricetta medica, occorrono soprattutto medicinali per l'influenza e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

Il valore della donazione e la generosità dei pugliesi sono testimoniati dai risultati straordinari ottenuti dall'iniziativa nel 2025 in Puglia, quando sono state raccolte oltre 50.000 confezioni in 390 farmacie (per un valore economico di 430.000 euro). Medicinali che hanno contribuito a curare 50.800 persone, assistite da 172 realtà caritative della regione.

I dettagli dell'iniziativa sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti di Bari e BAT, alla quale hanno preso parte il dottor Francesco Di Molfetta, delegato Territoriale Bari-BAT Banco Farmaceutico ETS, il sen. Luigi D'Ambrosio Lettieri, presidente dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT e il dott. Vito M. D. Novielli, presidente di Federfarma Puglia .

«Prevediamo una risposta importante dai Pugliesi che, anche nelle passate edizioni, si sono distinti per sensibilità e generosità nella consapevolezza che la donazione genera valore anche per chi lo compie», ha detto Francesco Di Molfetta.

Il valore dell'iniziativa è stato sottolineato dal sen. Luigi D'Ambrosio Lettieri, per il quale «Le Giornate di Raccolta del Farmaco rappresentano un'occasione preziosa per ridurre le diseguaglianze nell'accesso alle cure e testimoniano la grande umanità dei farmacisti che, come sempre, non fanno mancare ilsupporto alle proprie comunità a cui si dedicano con competenza e profonda umanità».

«La solidarietà e l'attenzione per il prossimo si confermano elementi identitari della farmacia che, anche attraverso le Giornate di Raccolta del Farmaco, esprimono il valore della propria funzione sociale», così Vito M. D. Novielli, ha commentato l'iniziativa.

«Le Giornate di Raccolta del Farmaco sono un gesto semplice, ma essenziale per tante persone fragili che, per ragioni economiche, non si curano in modo adeguato. Chiediamo a chiunque ne abbia la possibilità di partecipare. Per rispondere a un bisogno concreto, ma anche perché, in un mondo in cui le preoccupazioni sono tante e complesse, e la condizione economica di migliaia di famiglie italiane sempre più fragile, si avverte con forza il bisogno che emergano segni di speranza, come scegliere di entrare in farmacia per compiere un gesto di gratuità», ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets.

L'elenco delle farmacie di Barletta che hanno aderito all'iniziativa:
  • FARMACIA ATTANASIO SAS - VIA DEI PINI, 26, 76121
  • FARMACIA BASILE - VIA CANOSA, 142/D, 76121
  • FARMACIA CANNONE DOMENICO - VIA ALVISI, 30, 76121
  • FARMACIA CAPPABIANCA - C.SO V. EMANUELE, 262, 76121
  • FARMACIA CITINO - VIA CARDUCCI, 37/39, 76121
  • FARMACIA DEL CAMBIO - VIA ANDRIA 6A, 76121
  • FARMACIA LOMBARDI - CORSO V EMMANUELE 226, 76121
  • FARMACIA PROCACCI - VIA MANZONI, 7, 76121
  • FARMACIA SALUS - VIA FERMI , 106, 76121




