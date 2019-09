15 studenti dell’istituto Garrone di Barletta a lezione di impresa sociale in Europa

Durante l'intero mese di ottobre, quindici studenti dell'IISS Nicola Garrone, accompagnanti da alcuni docenti e coordinati dal Dirigente scolastico Prof. Antonio Francesco Diviccaro, lavoreranno a Bruxelles nell'ambito di un progetto di tirocinio in mobilità transnazionale PON- FSE-Potenziamento dei percorsi di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-Seconda edizione, autorizzato all'Istituto "N. Garrone", dal titolo "Europe and its opportunities".Da anni, ormai, l'Istituto "N. Garrone", aprendo le porte della propria scuola al contesto europeo, favorisce concretamente uno spazio di apprendimento, di formazione ed educazione alla cittadinanza in una dimensione internazionale. Quindici studenti, selezionati in base al curriculum scolastico tra i frequentanti le classi quarte e quinte dell'Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari di Barletta e della sede associata di Canosa di Puglia, effettueranno uno stage di ben quattro settimane, per un totale di 120 ore, presso la BXL Europe di Bruxelles. Mettendo in campo le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico, già ricco di efficaci esperienze di Alternanza Scuola Lavoro svolte nel tessuto locale, gli studenti potranno confrontarsi con un contesto di respiro europeo, con l'obiettivo di consolidare le competenze specifiche dell'indirizzo di studi, ma con un rilevante valore aggiunto: acquisire conoscenze e competenze miranti all'auto-imprenditorialità per la creazione di società di servizi nel settore delle strutture socio sanitari e socio assistenziali, utilizzando le opportunità offerte al mondo giovanile dai finanziamenti europei. A conclusione del percorso sarà rilasciata a ciascuno di essi la certificazione dei livelli di competenze, conoscenze ed abilità conseguiti su formato Europass, ampiamente spendibile in ogni contesto lavorativo e universitario.Inoltre, il tirocinio in mobilità transnazionale mirerà anche all'arricchimento culturale degli studenti offrendo loro visite guidate alle principali istituzioni europee, come la Commissione europea, il Consiglio dei Ministri e il Parlamento, a luoghi di interesse di Bruxelles ed escursioni in località di valore storico, artistico e letterario, quali Bruges, Gand, Anversa. A questi giovani cittadini europei, impegnati nell'entusiasmante progetto di alternanza in mobilità transnazionale, è data l'occasione di cogliere una delle molteplici opportunità offerte a tutti i propri studenti da una scuola al passo con i tempi e in linea con le richieste del mercato del lavoro.