Galà dell'atletica pugliese: AVIS Barletta premiata società dell'anno

Per una sera il Circolo Tennis "Hugo Simmen" di Barletta si apre all', fiore all'occhiello della Puglia sportiva, per una serata di premiazioni e riconoscimenti, organizzato dal Comitato Regionale FIDAL Puglia. In data 24 aprile 2025, dunque, c'è stata l'occasione di premiare tutti coloro che si sono messi in mostra nell'anno solare appena trascorso. Non solo atleti, tecnici e dirigenti, ma anche giudici di gara e società che hanno visto riconosciuti i propri sforzi e i propri traguardi.Ad impreziosire l'evento, la presenza del, che ci ha tenuto a ricordare il grande rapporto di amicizia che aveva con Pietro Mennea, con cui ha condiviso tantissime emozioni e gran parte delle manifestazioni sportive vissute nel corso degli anni Ottanta con la nazionale italiana. E, naturalmente, anche del Presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia,. Dalle sue parole, arriva anche una presentazione importante in merito all'evento svolto: "Il Galà non sarà soltanto un momento di celebrazione del passato, ma costituirà anche l'avvio simbolico della stagione agonistica 2025". Il tutto, sotto l'occhio attento anche di, Presidente del Circolo Tennis di Barletta, e, vicepresidente della Federazione Italiana Tennis.Tantissime premiazioni, come detto, in cui spicca sicuramente quella che riguarda i due Atleti dell'Anno. Tra le donne, trionfa, prodigio del lancio del peso italiano, che arriva da Bisceglie ma è in forza all'Alteratletica Locorotondo. Mentre tra gli uomini un pugliese di "adozione":, toscano di nascita ma militante da anni nell'AVIS Barletta del presidente Dagnello. Premio importante anche per, neo 18enne nativo di Cassano delle Murge specializzato nella 10km di marcia ed attualmente nelle Fiamme Gialle ma premiato per la stagione scorsa, in cui era nell'Amatori Atletica Acquaviva: per lui, premio Talento dell'Anno. Da non dimenticare, poi, l'enfant prodige del salto con l'asta, il tranese, appena 15enne ed in forza all'ASD Élite Academy Bari, a cui è stato consegnato un premio speciale.L'si è guadagnata il titolo di Società dell'anno, mentre il tecnico dell'anno è stato Antonio Colombo, allenatore di Di Sabato nell'Atletica Amatori Acquaviva. In generale, queste due società hanno fatto incetta di premi anche per i grandiosi risultati dei suoi atleti in diverse discipline e in vari eventi del mondo dell'Atletica Leggera. Menzione d'onore anche per l'ASD Élite Academy Bari. Mentre tra i giudici di gara, il presidente Haliti ci ha tenuto a premiare la responsabile Ilaria Malcangi ed i giudici Massimo Giuri, Anna Claudia Lampedecchia, Egidio Massafra ed Elio Capurso.