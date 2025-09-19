Partito Democratico
Partito Democratico
Attualità

Furti nelle campagne della Bat, la solidarietà di De Santis (PD)

"Non arrendetevi, denunciate"

Barletta - venerdì 19 settembre 2025 Comunicato Stampa
"Quello dei furti, delle intimidazioni, dei danneggiamenti e delle estorsioni nelle campagne della provincia Bat, è un fenomeno datato, quasi endemico e noto. Diversi i tavoli in Prefettura nel corso degli anni per unire le energie e coinvolgere vigilanza privata e forze dell'ordine nel tentativo di tutelare beni, persone e aziende, che sono la storia e la linfa vitale di un territorio che vive di agricoltura. Non sono mancati i progetti, come quello per portare la videosorveglianza, non solo quella privata, fuori dai centri abitati. Ma è evidente che non basta, visto che, come dimostrato dagli ultimi episodi, i sistemi vengono aggirati con gravi ripercussioni economiche per i proprietari di terreni e aziende agricole". La nota a firma del segretario del PD Puglia, Domenico De Santis.

A loro, e in particolare all'imprenditore andriese Giovanni Tannoja, vittima di un furto nella sua azienda alcuni giorni fa, l'ennesimo, va la solidarietà e la vicinanza del PD Puglia per quanto subito e la mia ammirazione per la forza che hanno e che spero troveranno, e troverà, per continuare ad andare avanti, a denunciare e a non arrendersi alla prepotenza e alla violenza dei predoni delle campagne, soprattutto in aree particolari, come quella dell'Alta Murgia.

Un territorio che dovrebbe vivere della sua bellezza, del suo valore paesaggistico, naturalistico e produttivo, nel nord barese come pure nel barese, dove episodi simili non mancano. E invece viene violato e rischia l'abbandono, un isolamento che lo relegherà a terra in cui la criminalità potrà fare i suoi affari: sversare rifiuti, cannibalizzare auto rubate.

Questo non può e non deve accadere. Ma serve una mobilitazione, non solo delle vittime di queste razzie. Serve impegno e coraggio di tutti e servono istituzioni militanti, presenti, vicine agli agricoltori, agli imprenditori, ai produttori agricoli.

Lasciare spazio a bande di criminali non è una possibilità. Chi lavora la terra, chi investe in agricoltura non solo è custode di una storia e di un patrimonio economico e di tradizioni, ma rappresenta un presidio di legalità. Queste persone hanno il diritto di non sentirsi in pericolo e di lavorare in sicurezza, di concentrarsi sulle produzioni, sui mercai, su come diventare più competitivi, per se stessi e per le loro comunità. Meritano di essere tutelate e non ignorate. E questo è anche un compito della politica. Il PD Puglia si pone in ascolto dei territori per portare le loro istanze a ottenere risposte, soluzioni e non restare inascoltate".
  • PD
Altri contenuti a tema
Molestie olfattive, Cascella: «Ad Andria tavolo tecnico, a Barletta si dorme» Politica Molestie olfattive, Cascella: «Ad Andria tavolo tecnico, a Barletta si dorme» La nota della capogruppo del Pd
Ampliamento discarica Tufarelle, interviene il Partito Democratico BAT Politica Ampliamento discarica Tufarelle, interviene il Partito Democratico BAT «Nessuna nuova discarica e programmazione provinciale certa»
Piano Casa e Zone B5, le opposizioni attaccano: «L’amministrazione accelera, ma il PUG è fermo al palo» Politica Piano Casa e Zone B5, le opposizioni attaccano: «L’amministrazione accelera, ma il PUG è fermo al palo» La nota firmata da Partito Democratico, Coalizione Civica, Lista Emiliano Sindaco di Puglia, MoVimento 5 Stelle, Partito Socialista, Italia Viva e Sinistra Italiana
Il Pd: «Per l’amministrazione è un inizio estate disastroso» Politica Il Pd: «Per l’amministrazione è un inizio estate disastroso» La nota dei dem
Dario Parrini nuovo commissario del Pd Bat Politica Dario Parrini nuovo commissario del Pd Bat Succede al dimissionario Lorenzo Marchio Rossi
34 Mancata condivisione nelle convocazioni, le opposizioni attaccano Marcello Lanotte Politica Mancata condivisione nelle convocazioni, le opposizioni attaccano Marcello Lanotte La nota dei gruppi consiliari di Pd, Coalizione Civica e lista Emiliano Sindaco di Puglia
Strada per Sergio Ramelli, il Pd Puglia: «No a scelta divisiva, Barletta è città antifascista» Politica Strada per Sergio Ramelli, il Pd Puglia: «No a scelta divisiva, Barletta è città antifascista» La nota firmata dal segretario De Santis e dalla responsabile diritti Alizadeh
23 Aumento Tari, il Pd: «Ancora una volta l’amministrazione Cannito mette le mani nelle tasche dei cittadini» Politica Aumento Tari, il Pd: «Ancora una volta l’amministrazione Cannito mette le mani nelle tasche dei cittadini» La nota del gruppo consiliare dem
Situazione igienico-sanitaria del mercato, il comitato via Rossini scrive al Prefetto
19 settembre 2025 Situazione igienico-sanitaria del mercato, il comitato via Rossini scrive al Prefetto
Dedicato a Italo Calvino, 19 settembre 2025
19 settembre 2025 Dedicato a Italo Calvino, 19 settembre 2025
A dieci anni dalla morte di don Salvatore Mellone, la nuova edizione del suo libro
19 settembre 2025 A dieci anni dalla morte di don Salvatore Mellone, la nuova edizione del suo libro
Chiusura molo di Levante, il sindaco Cannito martedì a Roma per incontrare l'Autorità portuale
18 settembre 2025 Chiusura molo di Levante, il sindaco Cannito martedì a Roma per incontrare l'Autorità portuale
Sinistra Italiana aderisce al presidio Pro-Palestina
18 settembre 2025 Sinistra Italiana aderisce al presidio Pro-Palestina
Molestie olfattive, Cascella: «Ad Andria tavolo tecnico, a Barletta si dorme»
18 settembre 2025 Molestie olfattive, Cascella: «Ad Andria tavolo tecnico, a Barletta si dorme»
A Bari "Credipass Hero ", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia
18 settembre 2025 A Bari "Credipass Hero", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia
L'omicidio Diviesti torna su "Chi l'ha Visto "
18 settembre 2025 L'omicidio Diviesti torna su "Chi l'ha Visto"
"Una Finestra sul Cortile ", ad Andria giù il sipario su Castel dei Mondi
18 settembre 2025 "Una Finestra sul Cortile", ad Andria giù il sipario su Castel dei Mondi
Polizia di Stato sventa un furto di autovettura: 4 individui messi in fuga
18 settembre 2025 Polizia di Stato sventa un furto di autovettura: 4 individui messi in fuga
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.