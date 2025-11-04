Domenico De Santis
Domenico De Santis
Speciale

Amministrazione trasparente, De Santis (PD): “Non lo è sul sito del Comune di Barletta”

Il segretario del Partito Democratico Puglia: "Tutto c'è tranne che trasparenza"

Barletta - martedì 4 novembre 2025 9.49 Sponsorizzato
"Sul sito web del Comune di Barletta, nella sezione "Amministrazione Trasparente", tutto c'è tranne che trasparenza: dichiarazioni che richiamano parametri di confronto di anni precedenti, che però poi non ci sono; dati parziali anziché riportati nella loro completezza; cifre e comunicazioni datate, mentre la norma raccomanda tempestività. I cittadini, invece, hanno il diritto di conoscere chi li governa e quello che fa.

Lo prevede il Decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che, fra le altre cose, prevede l'obbligo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di inserire nel proprio sito istituzionale la sezione "Amministrazione Trasparente", su cui pubblicare informazioni e documenti sull'attività amministrativa e su patrimonio, redditi e indennità di chi ricopre cariche pubbliche.
L'applicazione di tale norma, però, nel caso del Comune di Barletta, appare lacunosa e lo si evince per esempio nel confronto con la medesima sezione del Comune di Andria, molto più chiara e completa.

A cosa sono dovute tali difformità di applicazione della norma? Il testo legislativo incorpora anche la selettività dei destinatari? La sua piena applicazione non contribuirebbe invece a realizzare davvero una Amministrazione più trasparente e vicina ai cittadini?".

Lo dichiara il segretario del PD Puglia, Domenico De Santis.
  • PD
Altri contenuti a tema
Sparatoria a Barletta, il gruppo consiliare del Pd: "Punto di non ritorno" Politica Sparatoria a Barletta, il gruppo consiliare del Pd: "Punto di non ritorno" La nota dei dem
1 Manutenzione delle aree giochi, PD: «Era ora, ma deve essere la normalità» Politica Manutenzione delle aree giochi, PD: «Era ora, ma deve essere la normalità» La nota dei dem
1 Zone B5 a Barletta, De Santis (PD): “No al rischio cementificazione” Politica Zone B5 a Barletta, De Santis (PD): “No al rischio cementificazione” La nota del segretario regionale dem
Furti nelle campagne della Bat, la solidarietà di De Santis (PD) Attualità Furti nelle campagne della Bat, la solidarietà di De Santis (PD) "Non arrendetevi, denunciate"
Molestie olfattive, Cascella: «Ad Andria tavolo tecnico, a Barletta si dorme» Politica Molestie olfattive, Cascella: «Ad Andria tavolo tecnico, a Barletta si dorme» La nota della capogruppo del Pd
Ampliamento discarica Tufarelle, interviene il Partito Democratico BAT Politica Ampliamento discarica Tufarelle, interviene il Partito Democratico BAT «Nessuna nuova discarica e programmazione provinciale certa»
Piano Casa e Zone B5, le opposizioni attaccano: «L’amministrazione accelera, ma il PUG è fermo al palo» Politica Piano Casa e Zone B5, le opposizioni attaccano: «L’amministrazione accelera, ma il PUG è fermo al palo» La nota firmata da Partito Democratico, Coalizione Civica, Lista Emiliano Sindaco di Puglia, MoVimento 5 Stelle, Partito Socialista, Italia Viva e Sinistra Italiana
Il Pd: «Per l’amministrazione è un inizio estate disastroso» Politica Il Pd: «Per l’amministrazione è un inizio estate disastroso» La nota dei dem
Piscina comunale, lavori avanti nel rispetto dei tempi: conclusione a giugno 2026
4 novembre 2025 Piscina comunale, lavori avanti nel rispetto dei tempi: conclusione a giugno 2026
Festa del 4 novembre, una riflessione di Michele Grimaldi
4 novembre 2025 Festa del 4 novembre, una riflessione di Michele Grimaldi
Da Barletta a New York: due diciottenni insieme all'ultramaratoneta Mariella Dileo per la "maratona dei sogni "
4 novembre 2025 Da Barletta a New York: due diciottenni insieme all'ultramaratoneta Mariella Dileo per la "maratona dei sogni"
Savella (M5S): «Barletta chiede legalità, la politica dia l'esempio»
4 novembre 2025 Savella (M5S): «Barletta chiede legalità, la politica dia l'esempio»
Presentata a Barletta la candidatura alla regione di Domenico De Santis per il collegio BAT
4 novembre 2025 Presentata a Barletta la candidatura alla regione di Domenico De Santis per il collegio BAT
Barletta celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate
4 novembre 2025 Barletta celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate
SocialArt presenta “TI ASCOLTO”: lo sportello itinerante che avvicina cittadini e professionisti
4 novembre 2025 SocialArt presenta “TI ASCOLTO”: lo sportello itinerante che avvicina cittadini e professionisti
Furti d'auto, la BAT è la seconda provincia d'Italia per numero di denunce: maglia nera a Foggia
3 novembre 2025 Furti d'auto, la BAT è la seconda provincia d'Italia per numero di denunce: maglia nera a Foggia
È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
3 novembre 2025 È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
16
Concorsi Bar.S.A. , pubblicati tutti i 2000 quesiti
3 novembre 2025 Concorsi Bar.S.A. , pubblicati tutti i 2000 quesiti
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.