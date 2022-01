File di prima mattina all'hub vaccinale di Barletta

4 foto Gestione ordinata e code scorrevoli al PalaBorgia

All'hub vaccinale di Barletta sembrerebbe essere tutto pronto per l'evento di stasera "La notte è giovane" in cui potranno vaccinarsi i giovani dai 12 ai 19 anni anche in tarda serata, dalle 20 alle 24. L'iniziativa ha ottenuto moltissimo successo in tutta la Puglia - registrando 8 mila prenotazioni totali - e anche nella Bat.Questa mattina invece, si è tenuto l'open day per adulti dalle 09.00 alle 12.30. A inizio mattinata le persone in fila erano molte, ma questo non ha impedito che l'attività venisse svolta nel migliore dei modi e nel rispetto delle regole.Alle 12.30, fine del turno presso l'hub PalaBorgia, il flusso di persone è pian piano diminuito e grazie all'organizzazione, al distanziamento e alla professionalità del servizio, la giornata si è conclusa in modo tranquillo.