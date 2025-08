Estate in Puglia: gli eventi del weekend 1–3 agosto

Giovinazzo

L'estate in Puglia entra nel vivo con un weekend ricco di appuntamenti. Dal, Bari e dintorni ospitano una varietà di eventi: dai concerti, passando per festival culturali e infine celebrazioni storiche. Ecco alcuni degli eventi da non perdere:Due serate di grande intrattenimento a Giovinazzo, grazie all'organizzazione dell'ASD Cuban Club Bari. Sul palco si alterneranno molti artisti nazionali e internazionali.In occasione dell'anniversario della celebre battaglia del 216 a.C., il sito archeologico di Canne della Battaglia ospiterà un concerto speciale dell'AYSO Orchestra, diretta da Teresa Satalino. L'evento sarà reso ancora più significativo dalla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli.Torna Assaprà in una veste nuova: laboratori sul gusto, esperienze guidati, Mini-conferenze, Live band e street performance animeranno la serata a partire dalle 18:00.Bisceglie si tinge di giallo grazie a Libri nel Borgo Antico, con due nuovi eventi che animeranno il centro storico. Il 1 agosto, alle ore 20, in Piazza Duomo, appuntamento con uno degli scrittori italiani più conosciuti e seguiti, Donato Carrisi. Si prosegue poi il 2 e 3 agosto con la rassegna "La Scena del Crimine".In occasione della festa patronale, Trani riserva ai residenti e turisti un evento: "Il Silenzio del Legno, La voce del Santo". La Pinacoteca Diocesana apre così le sue porte per mostrare autentici tesori di fede e storia.Un viaggio sensoriale che unisce luce, suono e parola, attraverso un videomapping immersivo che sarà proiettato sull'abside della parrocchia del Santissimo Salvatore a Margherita di Savoia, creando un mix tra spiritualità e arte digitale.