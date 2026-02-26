Passero e Lanotte
Passero e Lanotte
Politica

Erosione costa litoranea di Levante a Barletta, Passero e Lanotte chiedono audizione in commissione regionale Ambiente

La nota dei consiglieri regionali barlettani

Barletta - giovedì 26 febbraio 2026 19.18 Comunicato Stampa
"Il fenomeno di erosione della costa in atto in una zona della litoranea di Levante a Barletta va affrontato in maniera immediata e diretta. Per questo motivo abbiamo richiesto una audizione in commissione regionale Ambiente". Così il presidente del gruppo Per la Puglia Ruggiero Passero e il consigliere regionale di Forza Italia Marcello Lanotte.

"Nei giorni scorsi - spiegano i consiglieri - il comune di Barletta ha disposto la chiusura del tratto stradale compreso tra gli stabilimenti balneari di Levante e via dell'Economia. Alla base della decisione c'è il danneggiamento della strada dovuto all'erosione costiera".

"Grande - proseguono Passero e Lanotte - è la preoccupazione della cittadinanza per quanto sta accadendo in un tratto stradale nevralgico per i collegamenti tra la città e la zona industriale. In previsione della stagione estiva e di grandi eventi come il Jova Summer Party, che si terrà in un'area non distante da quella zona, servirà intervenire immediatamente".

"Al fine di arrivare a rapide soluzioni - aggiungono i consiglieri - abbiamo richiesto l'audizione in commissione Ambiente del Commissario per il dissesto idrogeologico prof Gennaro Ranieri, dell'Assessora all'Urbanistica Marina Leuzzi, dell'Assessore alle Infrastrutture Raffaele Piemontese, del Direttore del Dipartimento Bilancio e Infrastrutture Angelosante Albanese, della Dirigente della Sezione Demanio, Patrimonio Costanza Moreo, del Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico Antonio Scarano, del presidente della provincia Bat Bernardo Lodispoto e del sindaco di Barletta Cosimo Cannito".

"Il nostro auspicio - concludono i consiglieri - è quello di avviare un percorso utile a risolvere la situazione nel minor tempo possibile e lo faremo nell'interesse della città, senza distinzione di appartenenza politica".
  • Lungomare di Levante
Altri contenuti a tema
Erosione costa Levante, Grimaldi: «In contatto con la Regione, previste modifiche nel PUG di Barletta» Territorio Erosione costa Levante, Grimaldi: «In contatto con la Regione, previste modifiche nel PUG di Barletta» L'intervento dell'Assessore all'Urbanistica dopo la chiusura al transito del tratto di litoranea
1 Avviati i lavori per l’impianto di illuminazione sul braccio di Levante La città Avviati i lavori per l’impianto di illuminazione sul braccio di Levante La nota dell’Autorità Portuale
1 L’associazione “Schierarsi Barletta” promuove gruppo di lavoro civico per il futuro del Braccio di Levante e del Porto Associazioni L’associazione “Schierarsi Barletta” promuove gruppo di lavoro civico per il futuro del Braccio di Levante e del Porto La nota firmata dal referente Giovanni Mascolo
3 Cancello al braccio di Levante, il consigliere Gorgoglione: «Non accettiamo decisioni unilaterali» Cancello al braccio di Levante, il consigliere Gorgoglione: «Non accettiamo decisioni unilaterali» Intanto sui social anche i giovani cittadini si oppongono alla chiusura
Braccio di Levante, Cannito e Grimaldi a Roma hanno incontrato il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Speciale Braccio di Levante, Cannito e Grimaldi a Roma hanno incontrato il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti «Il “braccio” per tutti noi barlettani è un patrimonio della città»
Molo di Levante, la riflessione del professor Mariano Stellatelli Associazioni Molo di Levante, la riflessione del professor Mariano Stellatelli La nota del presidente della Società di Storia Patria di Barletta
7 Chiusura Molo di Levante, Gianluca Gorgoglione chiede riunione tecnica per la riapertura Chiusura Molo di Levante, Gianluca Gorgoglione chiede riunione tecnica per la riapertura La nota del consigliere comunale
Molo di Levante chiuso per motivi di sicurezza La città Molo di Levante chiuso per motivi di sicurezza Le spiegazioni del sindaco Cannito
Multa in Pompei-Barletta, accolto il ricorso del club biancorosso
26 febbraio 2026 Multa in Pompei-Barletta, accolto il ricorso del club biancorosso
Nuovi parcheggi e verde pubblico a Barletta: divieto di sosta per lavori nelle vie Dalla Chiesa e Delle Querce
26 febbraio 2026 Nuovi parcheggi e verde pubblico a Barletta: divieto di sosta per lavori nelle vie Dalla Chiesa e Delle Querce
Domani divieti di sosta e chiusura temporanea al traffico per due cerimonie istituzionali a Barletta
26 febbraio 2026 Domani divieti di sosta e chiusura temporanea al traffico per due cerimonie istituzionali a Barletta
Sicurezza nelle scuole: in sei istituti di Barletta partono i lavori di adeguamento antincendio
26 febbraio 2026 Sicurezza nelle scuole: in sei istituti di Barletta partono i lavori di adeguamento antincendio
Dal 5 all'8 marzo confermate le modifiche alla circolazione da e per Bari Centrale
26 febbraio 2026 Dal 5 all'8 marzo confermate le modifiche alla circolazione da e per Bari Centrale
Formazione specialistica contro la violenza sulle donne. Al via il corso all’Università di Bari
26 febbraio 2026 Formazione specialistica contro la violenza sulle donne. Al via il corso all’Università di Bari
L'istituto "D’Azeglio - De Nittis " celebra il 180° anniversario della nascita del pittore Giuseppe De Nittis - FOTO
26 febbraio 2026 L'istituto "D’Azeglio - De Nittis" celebra il 180° anniversario della nascita del pittore Giuseppe De Nittis - FOTO
Conclusa l'attività formativa per l'Associazione Forense "Avvocati Barletta ": il bilancio del 2025
26 febbraio 2026 Conclusa l'attività formativa per l'Associazione Forense "Avvocati Barletta": il bilancio del 2025
La città di Barletta dedica un Largo al Generale Gaetano Nanula: domani l'intitolazione
26 febbraio 2026 La città di Barletta dedica un Largo al Generale Gaetano Nanula: domani l'intitolazione
Sicurezza e legalità, a Roma incontro con il Sottosegretario Molteni
26 febbraio 2026 Sicurezza e legalità, a Roma incontro con il Sottosegretario Molteni
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.