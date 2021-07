Emergenza pini bruciati a Canne della Battaglia

"Sos pini bruciati a: la Provincia di Barletta Andria Trani ha convocato per lunedìalle ore 12 un incontro urgente fra le parti interessate.A firma della dirigente ad interim dott.ssa Giulia Lacasella (Settore VI Servizio Ecologia) e controfirma del direttore del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto arch. Mauro Iacoviello, l'avviso a partecipare è stato indirizzato, nell'ordine, a: Settore Viabilità provinciale, Comune di Barletta, Ministero della Cultura Direzione regionale Musei Puglia Antiquarium e zona archeologica di Canne della Battaglia, Legambiente Puglia e Circolo di Barletta, Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ODV e, per conoscenza, al Presidente della Provincia.Oggetto: "Interventi di messa in sicurezza della S:P: 19 (ex S.P. 142) Accesso a Canne della Battaglia mediante la rimozione di essenze arboree instabili a seguito di incendio del 26 giugno 2021".Si legge: "In riferimento alla nota in atti al prot. n. 15914-21 del 14.07.2021, con la quale si trasmetteva a questo Settore, ove è incardinato l'Ufficio deputato alla gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto", la "Relazione tecnica a firma del dott. Memeo Antonio", relativa all'intervento in oggetto, si richiede la disponibilità ad un incontro urgente, fissato per lunedì 19 p.v. alle ore 12 presso gli uffici provinciali in Barletta (Piazza Plebiscito 34) al fine di accertare quali e quante essenze arboree oggetto di rimozione ricadano nell'area protetta del Parco e più in generale, vista la valenza paesaggistica, storico-culturale ed ambientale degli esemplari arborei interessati, valutare eventuali differenti modalità di messa in sicurezza nel rispetto della garanzia di pubblica incolumità e rispetto del Codice della Strada".