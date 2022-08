Elezioni politiche, Dario Damiani e Marcello Lanotte candidati di Barletta per Forza Italia

Entrambi designati per i collegi plurinominali, rispettivamente al Senato e alla Camera

È il giorno decisivo per l'ufficialità delle liste dei candidati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre: entro le ore 20 di stasera dovrà avvenire il deposito delle candidature. Divulgate da poco le liste relative alla Puglia di Forza Italia.Sono due i barlettani presenti. Per la Camera c'è, attualmente presidente del consiglio comunale di Barletta, eletto alle scorse elezioni amministrative in Forza Italia, risultando il candidato più suffragato della maggioranza, candidato al primo posto nel collegio plurinominale Puglia - P01 (Foggia-Cerignola-Andria), assicurandosi quindi con quasi assoluta certezza un posto a Montecitorio.Per il Senato confermato il senatore uscente, al secondo posto nel collegio plurinominale Puglia - P01 (Foggia-Andria-Bari-Taranto-Lecce), subito dopo la senatrice Licia Ronzulli.