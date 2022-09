Elezioni, l'appello al voto di Dario Damiani

«A tutti i pugliesi chiedo di votare Forza Italia, per dare al Paese subìto un governo stabile. Servono provvedimenti eccezionali per la nostra Puglia, che deve tornare protagonista sui tavoli nazionali: per l'agricoltura, la sanità, sostegno a famiglie e imprese». Lo ha dichiarato il senatore uscente di Forza Italia, ricandidato alle politiche di domenica 25 settembre nel collegio Puglia 01, nel suo appello al voto.«Votare Forza Italia significa anche mandare in Parlamento donne e uomini che hanno già dimostrato attaccamento al territorio. Tra questi, umilmente, ci sono anche io. Sono tanti i provvedimenti da me proposti e finalizzati, nei quasi cinque anni della mia prima legislatura, che hanno avuto ricadute positive sul territorio. Un lavoro e un impegno in costante filo diretto tra Roma e le nostre comunità, per dare voce alle istanze locali. Se ho meritato la vostra fiducia, chiedo di riconfermare il vostro sostegno. Per votarmi è sufficiente apporre la croce sul simbolo di Forza Italia, sulla scheda gialla per il Senato. Grazie e buon voto!».