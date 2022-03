E-Lite, da Barletta il futuro degli skateboard elettrici

10 foto E-Lite Board

Tutto nasce da due semplici aspetti della vita quotidiana: l'amicizia e la stima reciproca. Alessio ed Erminio, accumulano, nei lunghi anni delle loro carriere, esperienze professionali in ambito Sales e Marketing presso aziende multinazionali ed italiane, viaggiano per il mondo e conoscendo le dinamiche di diversi settori.Ad un certo punto del loro percorso professionale, i loro destini si incrociano quando una multinazionale affida ad entrambi (con ruoli diversi) il lancio di un nuovo dispositivo di elettronica di consumo. Alessio ed Erminio collaborano efficacemente tra loro, permettendo al progetto di ottenere ottimi risultati… e nel frattempo cresce la stima e la fiducia reciproca.A progetto ultimato, una semplice chiacchierata tra i due fa nascere il desiderio di mettersi in proprio, creando una società di consulenza che offra ai propri clienti il giusto supporto online ed offline per realizzare vendite di successo.Il suo claim recita: "Realizziamo strategie di Lead Generation e di Social Selling su misura per Te! "Ricerca e Profilazione Clienti con una strategia "tailor-made" per il tuo business". Con il tempo, la passione e la dedizione arrivano i primi clienti… e poi gli altri, spaziando dall'elettronica di consumo al beauty, dai servizi finanziari alla formazione professionale. "Attrai, ConVersa, Nutri, ConVerti, è il percorso, in sintesi, che proponiamo ai nostri partner per creare un pubblico di potenziali clienti e far crescere il loro business" ci spiegaIl 2022 inizia con una nuova sfida: lancio sul mercato italiano di prodotti innovativi nel campo della mobilità sostenibile, grazie alla partnership con"Siamo sempre stati attenti alle innovazioni che il mercato propone, e la mobilità elettrica è sicuramente uno dei trend in più forte crescita", affermaE continua "ma la cosa che più ci ha entusiasmato di questo nuovo progetto, è l'idea di entrare nel mondo green attraverso lo skateboard elettrico ; un prodotto ancora poco conosciuto in Italia e che aggiunge ai vantaggi della mobilità eco-sostenibile, emozioni positive e lo svago di cui tutti abbiamo tanto bisogno""Stiamo costruendo una rete di rivenditori sul tutto il territorio italiano, offrendo vantaggi economici e di immagine" ci risponde subito Erminio."Tra l'altro, organizzeremo eventi test ride in collaborazione con diversi partner e coinvolgeremo influencer del settore" aggiunge Alessio.Per maggiori informazioni