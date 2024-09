Attività storiche e di tradizione della Puglia: 2 imprese riconosciute a Barletta

165 nuove attività economiche sono state riconosciute dalla Regione Puglia con il titolo di Attività storica e di tradizione, come previsto dalla Legge regionale 30/2021.

"Con grande orgoglio – ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – in tre anni abbiamo riconosciuto e promosso il valore e l'impegno sul territorio e per le comunità di 956 attività storiche, vale a dire le attività commerciali più antiche di Puglia. Dietro a ciascuna insegna, c'è il lavoro di intere famiglie che sono state in grado, anche nei momenti più difficili per l'economia locale, di tenere duro e di continuare, salvaguardando così il benessere dell'intera collettività".

Delle 956 imprese riconosciute Attività storiche e di tradizione 398 sono della provincia di Bari, 151 della provincia di Lecce, 139 di quella di Brindisi, 61 di Foggia, 110 di Taranto e 97 della BAT.

Il 2 ottobre, in occasione della 87^ Campionaria Internazionale presso la Fiera del Levante, pad. 152, si terrà la cerimonia di conferimento degli attestati alle imprese riconosciute nel corso del 2024 come Attività storiche Patrimonio di Puglia (con anzianità oltre i 70 anni) e ai Maestri Artigiani riconosciuti nel corso del 2023/2024.



A Barletta sono 2 le nuove imprese riconosciute: