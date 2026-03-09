Due barlettani al "Premio Nazionale Supereroe d'Italia". Il messaggio del sindaco Cannito

«Desidero esprimere il mio più sincero orgoglio e le mie congratulazioni a, giovani della nostra comunità premiati nell'ambito del, svoltosi a Gravina in Puglia. Un riconoscimento importante che valorizza gesti di coraggio, solidarietà e senso civico. Valori che questi ragazzi hanno dimostrato con il loro comportamento, rendendo onore alla nostra città.» Così il sindaco di Barletta Mino Cannito.Due giovani di Barletta tra i "Supereroi d'Italia", il riconoscimento dedicato a bambini e ragazzi fino ai 18 anni rappresentano esempi di responsabilità, altruismo, senso civico e coraggio. Il premio nasce per dare visibilità a chi compie quotidianamente gesti solidali senza interessi.La cerimonia di premiazione, avvenuta ieri mattina, ha visto come protagonisti due barlettani e la presenza di ospiti del mondo culturale e sociale del panorama nazionale.«A nome dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità di Barletta rivolgo loro un grande applauso: il vostro esempio dimostra che il vero eroismo vive nei gesti quotidiani di responsabilità e altruismo. Colgo l'occasione per ringraziare l'associazione "Storia, Cultura & Turismo – Pro Barletta" per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente nella promozione e nella valorizzazione della storia, della cultura e delle bellezze della nostra città. Barletta è fiera di voi» conclude il sindaco.