Supereroi dItalia
Supereroi dItalia
Attualità

Due barlettani al "Premio Nazionale Supereroe d'Italia". Il messaggio del sindaco Cannito

«Un riconoscimento importante che valorizza gesti di coraggio, solidarietà e senso civico»

Barletta - lunedì 9 marzo 2026 14.46 Comunicato Stampa
«Desidero esprimere il mio più sincero orgoglio e le mie congratulazioni a Gabriele Ricatti e Gabriel Stefan Lungu, giovani della nostra comunità premiati nell'ambito del "Premio Nazionale Supereroe d'Italia 2025/2026", svoltosi a Gravina in Puglia. Un riconoscimento importante che valorizza gesti di coraggio, solidarietà e senso civico. Valori che questi ragazzi hanno dimostrato con il loro comportamento, rendendo onore alla nostra città.» Così il sindaco di Barletta Mino Cannito.

Due giovani di Barletta tra i "Supereroi d'Italia", il riconoscimento dedicato a bambini e ragazzi fino ai 18 anni rappresentano esempi di responsabilità, altruismo, senso civico e coraggio. Il premio nasce per dare visibilità a chi compie quotidianamente gesti solidali senza interessi.
La cerimonia di premiazione, avvenuta ieri mattina, ha visto come protagonisti due barlettani e la presenza di ospiti del mondo culturale e sociale del panorama nazionale.

«A nome dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità di Barletta rivolgo loro un grande applauso: il vostro esempio dimostra che il vero eroismo vive nei gesti quotidiani di responsabilità e altruismo. Colgo l'occasione per ringraziare l'associazione "Storia, Cultura & Turismo – Pro Barletta" per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente nella promozione e nella valorizzazione della storia, della cultura e delle bellezze della nostra città. Barletta è fiera di voi» conclude il sindaco.
Supereroi dItaliaSupereroi dItaliaSupereroi dItaliaSupereroi dItalia
  • Sindaco
Altri contenuti a tema
1 Incendio, furti e danneggiamenti sulla spiaggia di Barletta, il sindaco: "Non fermerete chi lotta per l'inclusione" La città Incendio, furti e danneggiamenti sulla spiaggia di Barletta, il sindaco: "Non fermerete chi lotta per l'inclusione" L'amministrazione comunale: "Quelle spiagge libere attrezzate non sono solo luoghi, sono simboli"
Luca Dellaquila è il nuovo baby sindaco di Barletta La città Luca Dellaquila è il nuovo baby sindaco di Barletta Ieri la cerimonia di procalmazione
Barletta dice addio all’ex sindaco Nicola Larosa La città Barletta dice addio all’ex sindaco Nicola Larosa Illustre avvocato, fu primo cittadino tra il 1988 e il 1989
13 Cannito ritira le dimissioni: una lettera per chiarire la sua verità Politica Cannito ritira le dimissioni: una lettera per chiarire la sua verità «Conflitti alimentati dal presidente del consiglio comunale Marcello Lanotte» spiega il sindaco. Lanotte estromesso dalla maggioranza
A tu per tu con il sindaco, a Palazzo di Città i ragazzi della "Fieramosca" di Barletta Istituzionale A tu per tu con il sindaco, a Palazzo di Città i ragazzi della "Fieramosca" di Barletta I giovani alunni hanno incontrato sindaco e vicesindaco, ponendo domande con curiosità
È venuto a mancare l'ing. Gabriele Lionetti, fu sindaco di Barletta Cronaca È venuto a mancare l'ing. Gabriele Lionetti, fu sindaco di Barletta Scomparso all'età di 90 anni
Barletta: i sindaci del terzo millennio Politica Barletta: i sindaci del terzo millennio Le storie e i protagonisti della politica barlettana dal 2000 in poi
1 Nuovo Dpcm, scettici i sindaci d’Italia. Decaro: «Bisognava partire un mese fa» La città Nuovo Dpcm, scettici i sindaci d’Italia. Decaro: «Bisognava partire un mese fa» Il presidente Anci e primo cittadino di Bari: «Non credo servirà a contenere i contagi, ma ora stop alle polemiche»
Barletta-Martina, prelazione al via: lunghe code ai botteghini
9 marzo 2026 Barletta-Martina, prelazione al via: lunghe code ai botteghini
Caserma Vigili del Fuoco a Barletta, presentato il progetto a Palazzo San Domenico
9 marzo 2026 Caserma Vigili del Fuoco a Barletta, presentato il progetto a Palazzo San Domenico
Barletta: inaugurato il festival culturale “Donne, plurale femminile”
9 marzo 2026 Barletta: inaugurato il festival culturale “Donne, plurale femminile”
Nuoto Master, trionfa la Sport and Events: ai campionati presenti anche atleti barlettani
9 marzo 2026 Nuoto Master, trionfa la Sport and Events: ai campionati presenti anche atleti barlettani
Trent’anni dalla legge sui beni confiscati: a Barletta focus sulle opportunità sociali
9 marzo 2026 Trent’anni dalla legge sui beni confiscati: a Barletta focus sulle opportunità sociali
L'attore barlettano Michele Ragno presente nella nuova fiction su Rai 1 “Guerrieri. La regola dell’equilibrio”
9 marzo 2026 L'attore barlettano Michele Ragno presente nella nuova fiction su Rai 1 “Guerrieri. La regola dell’equilibrio”
Tutti pazzi per le figurine dei calciatori: a Barletta una passione che attraversa le generazioni
9 marzo 2026 Tutti pazzi per le figurine dei calciatori: a Barletta una passione che attraversa le generazioni
Francesco Baldacchini dell’I.C. Mennea vince la finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo
9 marzo 2026 Francesco Baldacchini dell’I.C. Mennea vince la finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo
Trionfo matematico per la "D’Azeglio " di Barletta: Amalia Dibenedetto conquista la vetta regionale
9 marzo 2026 Trionfo matematico per la "D’Azeglio" di Barletta: Amalia Dibenedetto conquista la vetta regionale
Barletta celebra l’8 marzo con De Nittis: arte, storia e omaggio alle donne di ieri e di oggi
9 marzo 2026 Barletta celebra l’8 marzo con De Nittis: arte, storia e omaggio alle donne di ieri e di oggi
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.