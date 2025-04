Donne e Resistenza, un covegno promosso dai Giovani Democratici di Barletta

"Ottant'anni sono passati dalla fine della Seconda guerra mondiale e dalla liberazione del nostro Paese dal nazi-fascismo: perché continuare a parlarne? Se da un lato è vero che oggi non vedremmo più centinaia di persone sfilare, è pur vero che l'anima di quel regime – «è ancora intorno a noi, talvolta in abiti civili» e «può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti»: la disaffezione dei cittadini alla politica europea, unitamente alla personalizzazione di questa sono solo alcuni segni del grave momento che la democrazia sta vivendo a tutti i livelli. Allora, «il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l'indice su ognuna delle sue nuove forme» (Umberto Eco, Il fascismo eterno). Pertanto, appuntamento al prossimo 30 aprile ore 18.15 c/o la sede del Circolo del Partito Democratico di Barletta: ospiti saranno Roberto Tarantino (ANPI BAT), Antonella Morga (OSSERVATORIO SUI NEOFASCISTI – PUGLIA) e Giovanna Bruno (SINDACA DI ANDRIA).Con loro rifletteremo non solo sulla Resistenza, ma sulla fondamentale partecipazione e sull'eroico contributo di tante donne che misero a rischio la propria vita per la libertà loro e nostra. I Giovani Democratici di Barletta, in collaborazione col Circolo cittadino del PD, chiudono così un ciclo e ne augurano un altro, consapevoli e certi che quei valori e la loro memoria non devono essere ridotti all'anniversario che puntualmente celebriamo."Tale iniziativa è stata organizzata dai Giovani Democratici di Barletta in collaborazione con il Partito Democratico - Circolo Cittadino di Barletta.