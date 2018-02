Disfida di Barletta, una leggenda che diventa realtà

Barletta riscopre la storia e la leggenda della Disfida di Barletta. Come ogni anno, in occasione dell'anniversario che ricade il 13 febbraio, la città celebra la sua Disfida in vari modi, tra arte, musica e ovviamente. Gli eventi sono iniziati ieri con lo, che ha dato ufficialmente avvio alle celebrazioni del 515° anniversario della Disfida. «Affidiamo alle nuove generazioni il testimone della memoria della Disfida». Così è intervenuto il sindacotogliendo simbolicamente il tricolore che ricopriva il monumento insieme al prefetto. «Questa ricorrenza – ha affermato il sindaco – ha offerto anche l'opportunità per riscoprire nella sua rinnovata bellezza un monumento particolarmente significativo che rappresenta l'identità della città. Era un obiettivo che ci eravamo posti da tempo e che ha dovuto scontare anche qualche difficoltà, ma l'aver superato ogni ostacolo per ottenere il risultato ha rappresentato anche questo una sfida».Dalla piazza, insieme a una delegazione di giovani studenti, assessori e consiglieri comunali, il sindaco e il prefetto hanno quindi raggiunto la Cantina della Sfida dove è allestita l'esposizione temporanea, a cura di Dida.Art. Qui, ai saluti della dirigente Santa Scommegna, ha fatto seguito l'intervento della curatrice della mostra, Ester De Rosa, che ha illustrato il rinnovato allestimento della Cantina impreziosito dalle opere della collezione Cafiero, diventando guida d'eccezione per i numerosi ospiti, tra loro, il Direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno. «Abbiamo voluto ulteriormente arricchire questo luogo – ha detto il sindaco – impreziosendolo con una parte della collezione che il barlettano Ferdinando Cafiero donò alla città di Barletta nel 1936: un gesto significativo, che anche in questa circostanza, meritava di essere valorizzato appieno».Sempre nella Cantinache ha dato vita alla scena dell'Offesa, l'atto che diede origine alla Disfida: l'orgoglioso francese, il barone La Motte, offese l'orgoglio dei mercenari italiani e lo sconto fu ufficiale. Nobili, cavalieri, dame e popolane hanno animato nel pomeriggio di ieri la Cantina del Sole, uno dei luoghi dell'eccellenza storica barlettana, spesso troppo trascurata ma che, in questi giorni, sta vivendo momenti di grande visibilità tra turisti e cittadini.La giornata di oggi invece si anima con i percorsi guidatia cura delle associazioni Aufidus, Ctg Gruppo Leontine, Dida, ArcheoBarletta, Conf-Bat e Virgilio (ore 9.30 – 10.30 - 17.00 – 18.00. Prenotazioni presso l'Ufficio IAT tel. 0883331331). Proseguiranno l'esposizione nella Cantina della Sfida sul "Mondo del Cavaliere" (dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00) e a Palazzo San Domenico con i progetti di "Community library – Una sfida vinta, (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00).La storia torna ad animarsi fino alle 21.00 con l'accampamento rinascimentale a cura dell'Associazione Fieramosca a piazza Castello, mentre, per le vie del centro questa mattina ha sfilato, a cura dell'associazione I cavalieri del mito. Appuntamento alle 18.00 dinanzi alla Cantina con lai giovani attori dell'associazione Teatro Nuovo vestiranno i panni di piccoli ciceroni e riserveranno una speciale accoglienza che condurrà i visitatori sino a Palazzo San Domenico.In serata, alla presentazione dei volumia cura di Fulvio Delle Donne e Victor Rivera Magos, in programma alle 18.00 a Palazzo Della Marra, seguirà, a piazza Castello, dalle 19.00 alle 21.00, l'animazione con cavalli e cavalieri dell'associazione I cavalieri del Mito.