Disfida di Barletta 2019, il 3 settembre la conferenza stampa

La Disfida di Barletta torna in campo. Per l'edizione 2019, infatti, grande è l'attesa per il rinnovato appuntamento con il certame cavalleresco, la cui rievocazione riprende dopo 14 anni. Da giovedì 19 a sabato 21 settembre, il borgo antico e marinaro di Barletta, con il Castello, Porta Marina, piazza della Prefettura e le vie del centro, diventeranno un palcoscenico sul quale andrà in scena uno spettacolo multiforme, suggestivo e coinvolgente, a cura del direttore artistico della Disfida, il regista teatrale Sergio Maifredi.La conferenza stampa di presentazione è programmata martedì 3 settembre alle ore 17 in piazza Sfida. Interverranno il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, l'Assessore alla Industria turistica e culturale della Regione Puglia Loredana Capone, l'Assessore alla Cultura del Comune di Barletta Michele Ciniero, il Direttore del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia Aldo Patruno, il Direttore Artistico della Disfida di Barletta Sergio Maifredi e il Direttore artistico di DIDA.ART Ester De Rosa.