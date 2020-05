L'attualità del nostro territorio è stata profondamente modificata dall'emergenza. Non solo il mondo sanitario, ma la quotidianità ha subito drastici cambiamenti. La Puglia ha vissuto questi momenti con un ruolo da protagonista, con decisioni che ci traghetteranno in unaper molti ancora confusionaria e incerta.Qual è il ruolo della politica in tutto questo? Quale dialogo c'è stato e c'è ancora con le tangibili problematiche dei cittadini?alle disposizioni necessarie per il contenimento del virus?Sabato 2 maggio dalle ore 18 ne discuteremo in diretta con i consiglieri regionali barlettani: potrete seguire l'approfondimento video sull'homepage di BarlettaViva e sulla nostra pagina Facebook.