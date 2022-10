De Nittis negli USA, oggi pomeriggio conferenza stampa a Roma

Sarà presentata in anteprima questo pomeriggio,nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sede romana dell'Associazione della Stampa Estera in Italia, la mostra "An Italian Impressionist in Paris: Giuseppe De Nittis",Interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, la soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province Barletta-Andria-Trani e Foggia, Anita Guarnieri, il CEO e direttrice di Vradenburg, Dorothy Kosinski, e il curatore dell'esposizione, Renato Miracco.La mostra, che vanta l'Alto Patronato del Ministero Italiano della Cultura, nasce in collaborazione con la Soprintendenza all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Provincia BAT (Barletta Andria TranI) con la Città di Barletta (Puglia) e la Pinacoteca De Nittis a Barletta (che conserva la grande donazione avvenuta nel 1914 di più di 136 opere da parte della moglie dell'artista), con il sostegno della Regione Puglia e della Fondazione Pino Pascali, in collaborazione con ARET (Agenzia Regionale del Turismo) Pugliapromozione.Sarà possibile seguire la diretta streaming, a partire dalle ore 15.30, dai canali facebook di Regione Puglia (https://www.facebook.com/quiregionepuglia)