Dario Parrini nuovo commissario del Pd Bat

A seguito delle dimissioni del Segretario della Federazione del Partito Democratico della BAT Lorenzo Marchio Rossi, la Segretaria nazionale del PD, sentita la Commissione nazionale di garanzia, ha nominato commissario il Senatore Dario Parrini.«Vorrei ringraziare il segretario provinciale uscente Lorenzo Marchio Rossi - dichiara il segretario regionale del PD Puglia Domenico De Santis - Al contempo l'indicazione di una figura autorevole del Partito come il Senatore Parrini a commissario è un'ottima notizia per l'intera comunità democratica della BAT, che da oggi potrà contare su un dirigente di grande esperienza per affrontare al meglio questa fase di transizione. Dai prossimi giorni saremo al lavoro per costruire una fase di rigenerazione del Partito e di rilancio della sua funzione in uno dei territori più importanti della Puglia».