Dario Damiani alla cerimonia di inaugurazione dell'Ufficio Scolastico Provincia Bat a Barletta. <span>Foto Ida Vinella</span>
Dario Damiani: «Tredici milioni fondi Coesione per il molo di Levante a Barletta»

La nota del Senatore di Forza Italia

Barletta - sabato 6 dicembre 2025 19.17
Con la firma della convenzione tra Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale e Regione Puglia, la somma di 13 milioni di euro per i lavori di allungamento del molo di levante nel porto di Barletta, derivanti dai fondi di coesione, arriva a tutti gli effetti sul territorio. Lo rende noto il senatore di Forza Italia Dario Damiani, la cui richiesta di tale stanziamento era stata accolta un anno fa dall'allora ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. "Si tratta di fondi che, aggiunti a quelli già disponibili, vanno a coprire integralmente i costi per l'esecuzione degli interventi strutturali nel porto cittadino - dichiara il parlamentare - Nello specifico, questi 13 milioni consentiranno non solo l'esecuzione dei lavori di allungamento del molo di levante ma anche la sua riqualificazione e pedonalizzazione, finalizzata alla restituzione alla collettività in piena sicurezza, in modo da chiudere una vicenda che tanto malcontento ha suscitato in città. Il mio ringraziamento va al presidente dell'Adspmam, avv. Francesco Mastro, e al Segretario generale Tito Vespasiani, che appena un mese fa ha concluso la sua attività presso l'Adspmam per ricoprire il nuovo incarico di Segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a Genova. A lui il mio personale saluto e il riconoscimento dell'intenso lavoro svolto in questi anni, che ha consentito di raggiungere obiettivi di grande rilevanza in ogni attività attinente al porto di Barletta".
