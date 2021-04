Covid, a Barletta proseguono le vaccinazioni anche con i medici di base

Le dosi di vaccino anticovid somministrate fino ad oggi in Puglia sono 1.132.526 secondo i dati aggiornati alle ore 16:30. Nella Asl Bt sono 2.275 le vaccinazioni somministrate oggi fino al pomeriggio in tutta la Asl Bt. Tra queste più di 400 sono le somministrazioni effettuate dai medici di medicina generale presso i loro ambulatori.



Per alcuni di loro domani a Barletta presso l'hub Pala Disfida ci sarà una mattinata riservata: potranno vaccinare i loro assistiti con la collaborazione e il coordinamento dell'ufficio di igiene. La prossima settimana la vaccinazione continuerà compatibilmente con le dosi di vaccino disponibile e secondo il piano regionale. Si procederà con le seconde dosi e con le prime dosi programmate fino a disponibilità del vaccino.