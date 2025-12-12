Guardia di Finanza BAT
Guardia di Finanza BAT
Cronaca

Corruzione, falso ideologico e rivelazione segreti di ufficio: sequestrata azienda a Barletta

Agli arresti domiciliari due imprenditori e un funzionario della Agenzia delle Dogane di Bari

Barletta - venerdì 12 dicembre 2025 9.46 Comunicato Stampa
Il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, condividendo la richiesta avanzata dall'Ufficio di Procura di Trani ha disposto la misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di 2 imprenditori e un pubblico ufficiale, funzionario della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, per le ipotesi di reato di corruzione, falso ideologico e rivelazione dei segreti di ufficio, nonché il sequestro preventivo di due aziende esercenti il deposito e la commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi ed energetici ad uso agevolato e commerciale, con sede, rispettivamente, in Canosa di Puglia e Barletta.

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanzia di Barletta Andria Trani ha eseguito questa mattina il provvedimento del Tribunale, fondato sugli esiti di articolate indagini di polizia giudiziaria anche di natura tecnica della Procura, avvalendosi delle specifiche competenze degli investigatori della Guardia di Finanza.

Le misure applicate e le condotte contestate rientrano in un più ampio contesto investigativo che ha visto i due imprenditori già sottoposti ad analoga misura cautelare personale nel luglio 2024 per le ipotesi di corruzione unitamente ad alcuni appartenenti alle Forze di Polizia operanti nel Comune di Canosa di Puglia.

Gli imprenditori, ora nuovamente agli arresti, secondo la ricostruzione investigativa dei Finanzieri condivisa dal Giudice, hanno ceduto negli anni carburante, anche ad uso agevolato, quindi con accise e IVA ridotte, e altre utilità al funzionario doganale, che all'epoca dei fatti era preposto alle verifiche ispettive, al fine di ottenere dallo stesso una "copertura istituzionale" contro possibili controlli e ispezioni nonché per ottenere informazioni riservate, ma preziose per l'attività commerciale, su depositi di carburante di imprenditori concorrenti, nonché per ottenere una celere vidimazione dei registri di contabilità previsti per legge, così bypassando le procedure prescritte.

Gli arrestati avevano cercato di limitare al minimo le comunicazioni telefoniche, ricorrendo in caso di necessità alla piattaforma di messaggistica istantanea di WhatsApp, mediante cui il pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alla sua funzione, ha tra l'altro rivelato ad uno degli imprenditori arrestati informazioni privilegiate relative ad un'azienda concorrente del barese.

L'attività investigativa eseguita dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta Andria Trani, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, conferma l'azione del Corpo a tutela della sicurezza economico-finanziaria del Paese, a contrasto di ogni pratica corruttiva tesa, come in questo caso, a frodare il settore fiscale delle accise e dell'IVA, arrecando gravi danni alle entrate dello Stato e comportando effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza tra gli operatori di settore. Conferma, altresì, l'assoluta indispensabilità anche per l'accertamento di questa tipologia di reati (e quindi per la tutela delle entrate dello Stato) delle intercettazioni telefoniche.

Su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice ha nominato un amministratore giudiziario anche per la sollecita implementazione di misure dirette a evitare la commissione di nuovi reati.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte a giudizio potrà dirsi definitivamente accertata soltanto ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.
  • Guardia di Finanza
Altri contenuti a tema
Reddito di Cittadinanza e Assegni di Inclusione, scoperte nella BAT 60 situazioni di irregolarità penalmente perseguibili Reddito di Cittadinanza e Assegni di Inclusione, scoperte nella BAT 60 situazioni di irregolarità penalmente perseguibili Ammontano a circa 420mila euro le prestazioni sociali agevolate ottenute con l’inganno da cittadini italiani e stranieri
Nuovo concorso per la Guardia di Finanza: candidature aperte fino al 21 novembre Bandi e concorsi Nuovo concorso per la Guardia di Finanza: candidature aperte fino al 21 novembre Il capitano Colella (comandante GdF Trani) spiega requisiti e opportunità per i giovani
Approvata l'intitolazione del largo della Caserma "Giovanni De Santis" in memoria del Generale Nanula Attualità Approvata l'intitolazione del largo della Caserma "Giovanni De Santis" in memoria del Generale Nanula Barletta rende omaggio a uno dei suoi cittadini più illustri
1 Studio dentistico abusivo in centro a Barletta, scattano gli arresti domiciliari Studio dentistico abusivo in centro a Barletta, scattano gli arresti domiciliari Il 63enne era già stato denunciato qualche anno fa: interviene la Guardia di Finanza
Frodi sui bonus edilizi, nuovo sequestro da 9 milioni Frodi sui bonus edilizi, nuovo sequestro da 9 milioni Individuati 41 soggetti coinvolti nell’inchiesta
Sequestrato un ramo d'azienda dell'Asm. Le indagini partite dalla Tras.Mar.. I NOMI Sequestrato un ramo d'azienda dell'Asm. Le indagini partite dalla Tras.Mar.. I NOMI La municipalizzata molfettese è accusata di aver ricevuto beni e denaro provenienti da operazioni irregolari a danno dell'azienda di Barletta
"Cassetto distratto", la Finanza di Barletta confisca beni per 4,5 milioni di euro "Cassetto distratto", la Finanza di Barletta confisca beni per 4,5 milioni di euro Frode sui bonus edilizi: l'operazione dei finanzieri partita nel 2024
Guardia di Finanza, il Comandante Regionale Puglia in visita a Barletta La città Guardia di Finanza, il Comandante Regionale Puglia in visita a Barletta L'incontro con il generale Geremia nella caserma "De Santis”
Stasera inaugura LUMA a Barletta
12 dicembre 2025 Stasera inaugura LUMA a Barletta
Centro storico, i residenti: «Siamo esasperati, servono controlli e rispetto delle regole»
12 dicembre 2025 Centro storico, i residenti: «Siamo esasperati, servono controlli e rispetto delle regole»
Rete Civica: «Del “percorso partecipato” sul PUMS nessuna traccia»
12 dicembre 2025 Rete Civica: «Del “percorso partecipato” sul PUMS nessuna traccia»
Padel: ottimi risultati per gli allievi del Tennis Village Pietro Mennea di Barletta
12 dicembre 2025 Padel: ottimi risultati per gli allievi del Tennis Village Pietro Mennea di Barletta
Festa di Santa Lucia a Barletta, le disposizioni dell’Ufficio Traffico
12 dicembre 2025 Festa di Santa Lucia a Barletta, le disposizioni dell’Ufficio Traffico
Il ritorno dell’artista barlettano Nunzio Quarto con un dono alla città
12 dicembre 2025 Il ritorno dell’artista barlettano Nunzio Quarto con un dono alla città
Prima Categoria: Etra Barletta attesa dall'importante esame San Giovanni Rotondo
12 dicembre 2025 Prima Categoria: Etra Barletta attesa dall'importante esame San Giovanni Rotondo
Cambia il Prefetto, arriva la dottoressa Flavia Anania
11 dicembre 2025 Cambia il Prefetto, arriva la dottoressa Flavia Anania
Torna l’estemporanea del liceo artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis "
11 dicembre 2025 Torna l’estemporanea del liceo artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis"
Rapina ai danni di un corriere tra Barletta e Canosa di Puglia
11 dicembre 2025 Rapina ai danni di un corriere tra Barletta e Canosa di Puglia
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.