Coronavirus, scuole verso la chiusura in tutta Italia fino a metà marzo

Giunge nella nostra redazione un aggiornamento da parte del presidente Michele Emiliano

Scuole e Atenei chiusi in tutta Italia fino a metà marzo. Sarebbe questa la decisione presa dal Consiglio dei Ministri e dal premier Giuseppe Conte. Il governo potrebbe disporre nelle prossime ore la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo. È quanto trapela da una riunione avvenuta nella mattinata a Palazzo Chigi.Il governo avrebbe proposto dunque diLa decisione sarebbe stata motivata dai pareri della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. Il premier motiverà la decisione nel pomeriggio.

"Finalmente il Governo ha deciso! Esattamente come avevamo chiesto con forza anche dalla Puglia. Le scuole e le università in tutta Italia resteranno chiuse fino a domenica 15 marzo".

Precisazione di Azzolina: "Nessuna decisione sulla chiusura delle scuole"

Il ministro fa sapere che è stato chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico. la decisione arriverà nelle prossime ore.

L'ufficialità nelle prossime ore

Sta per tenersi a Roma, a Palazzo Chigi, l'incontro convocato per le ore 16:00 dal Premier Giuseppe Conte tra il Governo e le parti sociali. Al tavolo prenderanno parte anche i Governatori di tutte le Regione italiane e l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani).Pochi minuti fa, infatti, l'arrivo del Presidente ANCI, nonché sindaco di Bari, Antonio Decaro. Solo al termine dell'incontro saranno comunicate le decisioni prese sull'eventualità della chiusura di scuole e Università.