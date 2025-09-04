Contributo fornitura libri di testo scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2025/26

Il Settore Servizi Scolastici e altri Servizi alla Persona rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative alla concessione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'A.S. 2025/2026 a favore degli alunni residenti nel Comune di Barletta e frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado, cittadine ed extracittadine, mediante "BUONI LIBRO", a titolo di copertura delle spese da sostenere per l'acquisto dei libri di testo e/o sussidi didattici oppure "Comodato d'uso".DESTINATARI: Alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I Grado (scuole medie) e di II Grado (istituti superiori) e residenti sul territorio comunale della città di Barletta, appartenenti a famiglie la cui situazione economica si attesti ad un livello di I.S.E.E. in corso di validità il cui valore non sia superiore ad € 12.000,00 elevando tale limite a € 15.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente on-line, pena l'inammissibilità, secondo la procedura telematica dedicata, attiva sul portale https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2025-2026/I richiedenti devono essere necessariamente in possesso di una delle seguenti identità digitali:- SPID (accesso tramite identità digitale),- CIE (Carta d'Identità Elettronica),- CNS (Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria).MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: Al termine della fase di verifica e valutazione delle istanze, ogni beneficiario – nel rispetto della tutela della privacy – sarà identificato dal corrispettivo "codice pratica" che dovrà essere conservato dall'utente ai fini della verifica dell'ammissione al beneficio.TERMINE DI SCADENZA: Al fine di garantire alle famiglie che non hanno presentato domanda nella prima finestra, si aprirà la 2^ finestra temporale per la presentazione delle istanze a partire dalle ore 12:00 del 08 Settembre 2025 fino alle ore 12:00 del 19 Settembre 2025. Tutte le indicazioni per la presentazione dell'istanza sono presenti nell'ALLEGATO "A" (N.B. da pag. 1 a pag. 9) dell'Atto Dirigenziale n. 00282 del 26.06.2025 della Regione Puglia, (link: https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/wp-content/uploads/162_DIR_2025_00282_VIN_I_Determina.pdf ).Per info: Servizi Scolastici – Tel.0883/516732 – 734. Per assistenza tecnica alla piattaforma regionale: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it; 080.8807404.