Concorsi Musicali Internazionali 2024, lunedì 18 marzo la presentazione

Si terrà lunedì 18 marzo, alle ore 10,30, presso il Foyer del Teatro Comunale Curci, la Conferenza Stampa di presentazione del 34° Concorso Musicale Internazionale per Giovani Musicisti 'Città di Barletta' e del 27° Concorso Pianistico Internazionale 'Premio Mauro Paolo Monopoli', manifestazioni che annualmente vedono la partecipazione di musicisti provenienti da tutto il mondo e che, nel tempo, hanno assunto un prestigio di eccellenza internazionale, selezionando e premiando negli anni artisti di primo livello. Interverranno alla presentazione il Sindaco Cosimo Cannito, l'Assessore alla Cultura Oronzo Cilli, rappresentanti degli sponsor istituzionali, Domenico Ingegno per la Buzzi Unicem e il dott. Michele Sardone per la Fondazione Megamark onlus e il maestro Francesco Monopoli, Direttore Artistico della manifestazione e di Cultura e Musica G. Curci – ETS. La Conferenza sarà preceduta da un video relativo ai Concorsi realizzati negli anni precedenti e verranno illustrate le novità dell'Edizione di quest'anno organizzata come sempre da Cultura e Musica G. Curci - ETS e dal Comune di Barletta in collaborazione con la Regione Puglia, il MIC e il Nuovo Imaie.Nel corso della conferenza sarà illustrato il Calendario delle Audizioni che si terranno tutte live nella splendida cornice del Teatro Curci, con la serata Finale con l'Orchestra ICO Suoni del Sud, diretta da Benedetto Montebello, e verranno lanciati i Bandi internazionali, che prevedono Premi per i vincitori di circa 30.000 euro, con tanti nuovi Premi speciali a cura dell'Associazione 'Barletta Ricettiva', dell'ing. Luca Dimiccoli e della Direzione Artistica. Nella passata Edizione si è avuta la partecipazione di oltre 250 musicisti provenienti da ben 50 nazioni diverse a conferma dell'internazionalità che la manifestazione ha acquisito negli anni.