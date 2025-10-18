Il sindaco Cosimo Cannito. <span>Foto Cosimo Campanella</span>
Il sindaco Cosimo Cannito. Foto Cosimo Campanella
Concorsi Bar.S.A., il commento del sindaco Cannito

La nota del primo cittadino

Barletta - sabato 18 ottobre 2025 17.45 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo il commento del sindaco Cosimo Cannito alla nomina della commissione per i concorsi Bar.S.A.

"Ho ricevuto dalla Presidente del C.d.A. di Bar.S.A. S.p.A. – afferma il Sindaco di Barletta – la comunicazione dell'insediamento della Commissione esaminatrice dei concorsi, così costituita:

Dott. Massimo Battaglino (componente) – Generale di Brigata della Guardia di Finanza, già comandante del reparto tecnico logistico amministrativo Puglia.
Dott. Maurizio Galeazzi (componente) – Vice Questore della Polizia di Stato Già dirigente UPGSP della Questura di Bari.
Ing. Gaetano Nacci (segretario) – Amministratore Unico di AMIU S.p.A. di Trani.
Dott. Antonio Palmiotti (componente) – Colonnello dei Carabinieri, già Capo del 3° settore del Centro Operativo DIA di Bari.
Dott. Stefano Rossi (presidente della Commissione) – Ispettore del lavoro presso IAM Bari-BAT.

Nel corso della seduta, la Commissione ha deliberato che la prova preselettiva si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 Dicembre 2025. Inoltre, per garantire la massima trasparenza, in data 3 Novembre 2025 sarà pubblicata sul sito ufficiale di Bar.S.A. S.p.A. la batteria dei test (data base) composta da 2000 quesiti a risposta multipla, ciascuno corredato dall'indicazione della risposta corretta.

Ringrazio ciascun componente della Commissione per aver accettato questo importante impegno. Il C.d.A. ha adempiuto al mandato politico fortemente voluto dall'Amministrazione comunale e dalle forze politiche di maggioranza che era quello di una Commissione esterna alla Bar.S.A. S.p.A. e alla istituzione comunale stessa. Considerata l'autorevolezza e il prestigio personale di ogni componente della Commissione mi auguro che il chiacchiericcio, le perplessità, le illazioni su compravendite di posti di lavoro e le elucubrazioni circa i 'sospetti' relativi alla trasparenza delle prove concorsuali, che tanto male fanno alla credibilità della politica e delle istituzioni pubbliche, siano messi a tacere".
