Comitato no discarica: «Su San Procopio intervenga l'assessore regionale all'Ambiente Debora Ciliento»

«La nomina di Deborah Ciliento ad assessore all'Ambiente e al Clima della Regione Puglia può rappresentare un cambio di rotta per il territorio della Provincia Bat in tema di tutela ambientale? Allo stato attuale delle cose non possiamo dirlo perché non conosciamo la posizione dell'Assessore Ciliento su una questione molto delicata come quella ambientale. Conosciamo invece la situazione della Provincia Bat immersa in una crisi ambientale conclamata che merita di essere affrontata.Una Provincia che rischia di trasformarsi in un hub per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti con tutti i rischi che questo comporta dal punto di vista ambientale, sanitario ed anche economico.Uno dei primi dossier di cui dovrà occuparsi nella Provincia Bat riguarda l'ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località San Procopio a Barletta. Infatti martedì 20 gennaio nella conferenza di servizi conclusiva il comitato tecnico ambientale, nominato dal Presidente della Provincia Lodispoto, potrebbe aprire la strada al rilascio di un parere favorevole sulla discarica. Per questo sarebbe necessario un intervento urgente del neo Assessore regionale all'Ambiente per fermare l'iter e aprire un confronto dove la tutela del territorio sia al centro dell'azione politica». Così gli attivisti del comitato No alla discarica di San Procopio.