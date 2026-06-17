Cimitero di Barletta, sit-in per chiedere chiarezza all'amministrazione comunale

4 foto Protesta dei cittadini per la chiusura del cimitero di Barletta

Il dietrofront del sindaco diCosimosulla chiusura delnon è bastato a placare gli animi. Un gruppo di cittadini si è riunito mercoledì pomeriggio, all'esterno della struttura di via del Gelso, in un sit-in organizzato dai referenti Graziae Giovanni. L'obiettivo degli organizzatori è sia quello di chiedere al primo cittadino di rimodulare la strategia attraverso cui arrivare a tali decisioni, coinvolgendo in maniera più attiva la cittadinanza stessa, sia quello di fare chiarezza sulle eventuali chiusure straordinarie che potranno essere comunicate durante l'estate.«Chiediamo una maggiore inclusione e un maggiore invito alla partecipazione in favore della cittadinanza – spiega– siamo qui non per colore politico, ma perché sentiamo il bisogno di dare una sterzata all'approccio che il sindaco ha nei confronti di situazioni così delicate».I punti all'attenzione del sit-in sono anche altri due. Il primo è la concomitanza dellacon il regolare accesso dei cittadini.prosegue: «Quello di Barletta è uno dei cimiteri più grandi di Puglia, non capiamo perché durante la manutenzione si debba chiudere tutta la struttura e non si possa invece circoscrivere l'area dei lavori, lasciando fruibile tutto il resto». Inoltre, le chiusure potrebbero derivare anche dalleelevate: «Ognuno si assume le proprie responsabilità recandosi al cimitero con un clima torrido – conclude Ferrini – allora dovremmo chiuderlo anche quando le temperature sono rigide in inverno. Non accettiamo questo modo di fare»., invitato al confronto prima del sit-in, ha scelto di non partecipare. Dopo la riapertura pomeridiana, si attende un'eventuale risposta da Palazzo di Città.