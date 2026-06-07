Assessore Cilli
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Istituzionale

Cilli: «L’approdo della Star Clipper è un’opportunità straordinaria per Barletta. Il turismo crocieristico può diventare una nuova frontiera per la città»

La nota dell'assessore alla Cultura

Barletta - domenica 7 giugno 2026 19.30 Comunicato Stampa
«Accogliere oggi a Palazzo della Marra i passeggeri della nave da crociera Star Clipper è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un momento significativo per la crescita dell'offerta turistica della nostra città. Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutte le realtà che hanno contribuito a rendere speciale l'accoglienza riservata agli ospiti provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Argentina, Belgio e da altri Paesi del mondo, offrendo loro un primo autentico incontro con le eccellenze del nostro territorio». Così l'assessore alla Cultura e al Turismo, Oronzo Cilli.

«Presso Palazzo della Marra, grazie alla collaborazione tra il Comune di Barletta e numerose realtà locali, è stato allestito un punto di accoglienza che ha consentito ai visitatori di conoscere e apprezzare prodotti, tradizioni e peculiarità della nostra terra. Un ringraziamento particolare va all'azienda agricola Agrimaggiore, alla Cantina Sociale di Barletta, alla Cantina della Bardulia, a Barletta Ricettiva, al tarallificio Lionetti de "Il Sud che Piace", alla produzione di miele Mike & Bees, all'Associazione Terroir e a Tips – Tour Indigeni Pugliesi Slow, che con entusiasmo e professionalità hanno contribuito a presentare il meglio della nostra comunità. L'arrivo della Star Clipper segna un passaggio importante nel percorso di valorizzazione turistica della città. Non si tratta soltanto dell'approdo di una nave da crociera, ma dell'ingresso di Barletta in un circuito internazionale capace di generare nuove opportunità di promozione e sviluppo. Ogni visitatore che oggi passeggia tra le nostre strade, visita Palazzo della Marra, ammira il patrimonio storico e artistico cittadino o assapora i nostri prodotti tipici diventa un potenziale ambasciatore della nostra città nel mondo.

Siamo consapevoli che il turismo crocieristico rappresenti una sfida che richiede programmazione, investimenti e una sempre maggiore capacità di fare rete tra istituzioni, operatori economici e realtà associative. Tuttavia, questo primo approdo dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta. Barletta possiede storia, cultura, arte, enogastronomia e identità. Ha tutte le caratteristiche per diventare una meta sempre più attrattiva anche per il turismo crocieristico di qualità. Occorre procedere un passo alla volta, consolidando i risultati raggiunti e lavorando affinché sempre più compagnie scelgano il nostro porto come tappa dei propri itinerari. L'accoglienza riservata oggi ai passeggeri della Star Clipper dimostra che la città è pronta a cogliere questa opportunità con entusiasmo, professionalità e spirito di collaborazione. È da qui che dobbiamo partire per costruire nuove prospettive di crescita e di promozione internazionale per Barletta».
  • Oronzo Cilli
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