“Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo

All'esito dei lavori della Commissione valutatrice - composta da(Presidente Laboratorio Innovazione e Impresa del Dipartimento di Economia e Finanza di Uniba);(Direttore artistico del Festival Internazionale di Andria - Castel dei Mondi); e(Consigliere della Fondazione "sen. Onofrio Jannuzzi" di Andria) -destinato alla miglioreLa Albo ha presentato un lavoro dal titolo "Relatrice la Prof.ssa Claudia Corfiati e Correlatrice la Prof.ssa Carla Petrocelli delIl Premioera riservato a studenti laureati negli anni accademici '23/'24 e '24/'25 presso gli Atenei di Puglia e Basilicata e le Università di Milano, città in cui Alessandro aveva conseguito il suo Titolo di Studio.è prevista lanei locali dell'ex Struttura mercatale di Via Flavio Giugno."Su questa XXIX edizione del Festival – ha rimarcato– sta pesando un'assenza forte, quella del compianto Alessandro D'Angelo. Perché a Lui si deve la passione e la scommessa su un segmento, quello della Cultura, che può essere il vero antidoto all'asfissia di contenuti ideali, sociali e artistici che rischia di appiattire ed impoverire le nostre Comunità. Questo doveroso Premio alla memoria di Alessandro, a lungo direttore organizzativo e 'anima' del nostro Festival, è dunque soltanto un sincero riconoscimento formale ad una persona davvero Speciale".