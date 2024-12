Avviati i lavori degli Stati generali della cultura 2025

Avviare una gestione condivisa della programmazione culturale per pianificare una strategia di crescita. Hanno preso il via a palazzo San Domenico gli stati generali della cultura 2025. Ad aprire la manifestazione i saluti istituzionali del sindaco Cosimo Cannito e dell'assessore alla Cultura, Oronzo Cilli. «Alla base di questa iniziativa - ha spiegato Cilli - c'è la volontà di avviare un confronto, una collaborazione per poter quindi cominciare a lavorare insieme. Amministrazione ed operatori della cultura e dello spettacolo possono trovare insieme soluzioni ai problemi ed avviare un percorso che possa portare il mondo della cultura e dello spettacolo ad essere protagonista anche nell'economia». La base di partenza è rappresentata da quanto fatto nell'ultimo periodo. «In questi anni - ha sottolineato Cilli - abbiamo fatto tanti passi in avanti. Pensate ai concerti nel fossato o alle stagioni teatrali del "Curci", agli eventi programmati nel Castello o alle mostre di Palazzo della Marra. C'è però ancora tantissimo da fare per poter migliorare». L'amministrazione quindi si aspetta «un contributo importante. Nei tavoli tematici che abbiamo promosso, gli operatori discuteranno delle problematiche del loro settore cercando delle soluzioni, ci aspettiamo di poter lavorare insieme. La cultura a livello cittadino deve essere strutturata a livello organico».Tavoli tematici sugli spazi off, sulle attività della commissione cultura, su Puglia Culture e su numerosi altri aspetti. Questa la struttura di un evento che il sindaco Cosimo Cannito ha tenuto a specificare non essere un manifesto delle attività dell'amministrazione comunale. «Siamo pronti- ha sottolineato Cannito - a recepire le proposte utili alla crescita della città da poter poi inserire nel bilancio di previsione 2025 che porteremo in consiglio comunale». Infine, Cilli ha comunicato di essersi chiarito con i consiglieri di opposizione della commissione Cultura, Michela Diviccaro e Giuseppe Paolillo che lamentavano uno scarso coinvolgimento dell'organizzazione «c'è stato un malinteso, mi dispiace. Il loro contributo è importante e ci saranno tante altre occasioni di condivisione»