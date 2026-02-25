Dario Damiani
Dario Damiani
Attualità

Carne equina. Damiani (FI): «La politica deve agire con buonsenso, non seguendo le mode»

La nota completa del senatore di Forza Italia

Barletta - mercoledì 25 febbraio 2026 12.06 Comunicato Stampa
«Ho già espresso, fin dalle prime battute del confronto che anima in questi giorni il dibattito locale e nazionale, la mia contrarietà a proposte di legge volte a vietare la macellazione e il consumo di carne equina. A mio avviso, si tratta di una misura basata su un approccio puramente ideologico ed emotivo, che ignora la realtà economica del nostro territorio e la tradizione gastronomica di regioni come la Puglia, ma anche Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Campania, Lazio e Sicilia, nonché Paesi europei come Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi che consumano in media una quantità di carne equina analoga alla media italiana». Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani interviene nuovamente su un tema di pressante attualità.

«Condivido, pertanto, la posizione espressa da Confagricoltura Bari-Bat: non possiamo permettere che scelte arbitrarie e prive anche di qualunque fondamento scientifico, come già ampiamente documentato da esperti del settore veterinario e zootecnico tra i quali il professor Pasquale de Palo, Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari, mettano in ginocchio una filiera che garantisce occupazione a migliaia di famiglie e che vede nelle province di Bari e della Bat un'eccellenza produttiva riconosciuta - ha continuato il senatore - . In Puglia, città come Santeramo in Colle, Terlizzi e Corato ma anche località del Salento e della provincia di Barletta Andria Trani, dove mi risulta che si sia già attivata una mobilitazione di gruppi di consumatori e attività commerciali, hanno costruito intorno a questa materia prima una rete di tradizioni culinarie iconiche, riconosciute come eccellenze gastronomiche e portate avanti da centinaia di piccole imprese spesso a conduzione familiare, che operano nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie.»

«Vietare la macellazione interna, come correttamente evidenziato da Confagricoltura, non eliminerebbe il consumo e agevolerebbe le importazioni dall'estero, con il rischio di introdurre sul mercato un alimento sottoposto a minori controlli e danni certi per il nostro indotto. La politica ha il dovere di agire con pragmatismo e buonsenso, non seguendo le mode del momento. Dietro un prodotto come la carne equina ci sono investimenti, professionalità ma soprattutto proprietà nutrizionali importanti: è infatti un alimento di alta qualità, ricca di proteine nobili, con un elevato contenuto di ferro biodisponibile, vitamine del gruppo B, Omega-3, povera di grassi e colesterolo. Forza Italia si schiera dalla parte della libertà di scelta dei consumatori e del lavoro dei nostri allevatori e commercianti: non permetteremo che una tradizione così radicata venga cancellata - ha concluso - .Porteremo avanti le nostre ragioni e quelle di migliaia di addetti del settore affinché prevalga il rispetto per la storia e l'economia della nostra terra».
  • Dario Damiani
Altri contenuti a tema
Carne equina. Damiani (FI): «Vietare la macellazione aumenterebbe le importazioni» Carne equina. Damiani (FI): «Vietare la macellazione aumenterebbe le importazioni» La nota completa del senatore di Forza Italia
Divieto carne di cavallo, Damiani: «Si rispettino le tradizioni culinarie» Politica Divieto carne di cavallo, Damiani: «Si rispettino le tradizioni culinarie» La nota del senatore di Forza Italia
Assalto a portavalori, Damiani: «Episodio gravissimo, serve risposta ferma» Cronaca Assalto a portavalori, Damiani: «Episodio gravissimo, serve risposta ferma» La nota completa del senatore di Forza Italia
Ddl caregiver, il senatore Damiani ha incontrato le associazioni della Bat Politica Ddl caregiver, il senatore Damiani ha incontrato le associazioni della Bat La nota del parlamentare di Forza Italia
Referendum sulla giustizia: convegno a Barletta sulle ragioni del sì alla riforma Politica Referendum sulla giustizia: convegno a Barletta sulle ragioni del sì alla riforma L'evento, organizzato dal senatore di Forza Italia Dario Damiani, si è tenuto presso il Circolo Unione
Dario Damiani a Barletta per illustrare le prossime iniziative di Forza Italia sul territorio Politica Dario Damiani a Barletta per illustrare le prossime iniziative di Forza Italia sul territorio Amministrative e referendum sulla giustizia i temi toccati dal senatore barlettano e il neo consigliere regionale Marcello Lanotte
1 Dario Damiani: «Nella legge finanziaria 1,5 milioni di euro per le urbanizzazioni nelle zone produttive» Politica Dario Damiani: «Nella legge finanziaria 1,5 milioni di euro per le urbanizzazioni nelle zone produttive» La nota del senatore di Forza Italia
Damiani: «Nel 2025 raggiunti traguardi fondamentali per lo sviluppo di Barletta e dell’intera provincia» Politica Damiani: «Nel 2025 raggiunti traguardi fondamentali per lo sviluppo di Barletta e dell’intera provincia» Il messaggio del senatore di Forza Italia
Presentate le iniziative per il 180esimo anniversario della nascita di De Nittis
25 febbraio 2026 Presentate le iniziative per il 180esimo anniversario della nascita di De Nittis
Concorsi Bar.S.A., pubblicati gli esiti delle prove dei livelli 1B e 2B di operatore ecologico
25 febbraio 2026 Concorsi Bar.S.A., pubblicati gli esiti delle prove dei livelli 1B e 2B di operatore ecologico
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
25 febbraio 2026 Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
Carne equina, Confagricoltura Bari-BAT: "No a divieti ideologici "
25 febbraio 2026 Carne equina, Confagricoltura Bari-BAT: "No a divieti ideologici"
180° anniversario della nascita di Giuseppe De Nittis, il pensiero di Michele Grimaldi
25 febbraio 2026 180° anniversario della nascita di Giuseppe De Nittis, il pensiero di Michele Grimaldi
Supermercato alla 167, il Comitato: «Bene l’attività commerciale, ma ora trasparenza e sinergia per il quartiere»
25 febbraio 2026 Supermercato alla 167, il Comitato: «Bene l’attività commerciale, ma ora trasparenza e sinergia per il quartiere»
Lista Emiliano sindaco di Puglia: «Barletta ha davvero bisogno dell'ennesimo discount?»
25 febbraio 2026 Lista Emiliano sindaco di Puglia: «Barletta ha davvero bisogno dell'ennesimo discount?»
Prima Categoria: altro Ko per l'Etra Barletta
25 febbraio 2026 Prima Categoria: altro Ko per l'Etra Barletta
Dipinti in concorso per la manifestazione "I Ventagli del De Nittis ": oggi la premiazione
25 febbraio 2026 Dipinti in concorso per la manifestazione "I Ventagli del De Nittis": oggi la premiazione
“Evitiamo di Ammalarci”: a Barletta la presentazione del libro del medico barlettano Antonio Mazzocca
25 febbraio 2026 “Evitiamo di Ammalarci”: a Barletta la presentazione del libro del medico barlettano Antonio Mazzocca
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.