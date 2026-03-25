Rinforzi Polizia di Stato nella Bat, sen. Damiani (FI): «Importanti per potenziare la fase delle indagini»

«Rivolgo il mio più sincero benvenuto ai nuovi operatori che da ieri, 24 marzo, rinforzano l'organico della Questura provinciale. L'arrivo di 49 nuovi agenti della Polizia di Stato consentirà ai Commissariati e alle comunità di Barletta, Trani e Canosa di Puglia di poter contare su una presenza di forze dell'ordine ancor più capillare e incisiva nelle sfide che il nostro territorio presenta. A tutti loro auguro un proficuo lavoro».Lo dichiara in un indirizzo di saluto ai nuovi agenti il senatore di Forza Italia Dario Damiani, che aggiunge: «L'assegnazione di 49 nuove unità alla Questura di Barletta-Andria-Trani rappresenta un ulteriore, fondamentale passo in avanti nel percorso di potenziamento dei presidi di legalità sul nostro territorio. Un incremento che non è solo un dato numerico, ma una scelta strategica che porterà nuova linfa ad alcuni settori specifici della Questura, oltre a garantire una maggiore dislocazione fisica di personale nelle nostre strade. Mi riferisco al fatto che le nuove risorse potranno essere impiegate per potenziare soprattutto la fase delle indagini e una polizia giudiziaria più forte significa maggiori possibilità di contrastare le organizzazioni criminali e smantellare le reti di traffici illeciti purtroppo presenti sui nostri territori. Il lavoro investigativo è una base indispensabile per garantire un'azione della magistratura rapida ed efficace.La sicurezza dei cittadini – conclude Damiani – resta al centro dell'agenda politica del governo e il territorio della Bat da oggi può avvalersi di una presenza ancor più marcata e qualificata di Forze dell'Ordine».