Caracciolo: «Bisceglie e Margherita di Savoia bandiera blu, orgoglio per il nostro territorio. Obiettivo estenderle anche a Barletta e Trani»

"La riconferma per il quinto anno consecutivo di Bisceglie ed il meritato ritorno di Margherita di Savoia: le due bandiere blu conseguite rappresentano un orgoglio per l'intero territorio della provincia Bat". Così il consigliere regionale Filippo Caracciolo. «"Le bandiere blu assegnate a Bisceglie e Margherita - afferma Caracciolo - si inseriscono nel contesto delle 27 totali conseguite dalla Puglia (un numero in crescita rispetto allo scorso anno quando ne erano state assegnate 24) e confermano il grande lavoro svolto per la tutela delle acque e degli ambienti circostanti senza dimenticare il grande sforzo profuso per il miglioramento degli accessi alle spiagge, delle infrastrutture, della raccolta rifiuti e delle aree verdi"."Per la nostra provincia - prosegue il consigliere regionale - è un orgoglio veder assegnato questo riconoscimento a due dei quattro comuni costieri presenti. Margherita di Savoia ha prontamente superato i problemi che avevano portato lo scorso anno alla perdita del riconoscimento, mentre Bisceglie ha confermato i livelli di eccellenza raggiunti negli ultimi anni"."Ora - aggiunge Caracciolo - l'obiettivo è poter portare tutti i comuni costieri della Bat ad ottenere la bandiera blu. Le opere realizzate a Barletta e Trani grazie ai fondi per la riqualificazione costiera ottenuti con l'accordo di programma tra Regione Puglia e Ministero dell'Ambiente rappresentano uno snodo importante per il raggiungimento di questo traguardo"."I recenti dati Arpa che hanno certificato l'eccellenza della qualità delle acque in tutti i comuni costieri della Bat sono solo un punto di partenza. Bisognerà lavorare sulle infrastrutture ed i servizi per arrivare ad ottenere i requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento. La nostra Bat - conclude Caracciolo - ha tutte le potenzialità per diventare una meta turistica di grande richiamo al pari di ciò che avviene in altre zone dalla nostra regione. Servirà proseguire sulla buona strada intrapresa".