Cantiere via Andria, risolto un contenzioso che andava avanti da mesi

Con un accordo sottoscritto dai rispettivi legali è stato risolto il contenzioso tra proprietario e locatario dell'immobile ubicato al civico 114 di via Andria, a Barletta. Decisiva la mediazione del Sindaco Cosimo Cannito, che ha sensibilizzato le parti in causa a trovare il provvidenziale accordo che ha posto fine all'azione legale.La vicenda, insoluta da mesi, presentava un risvolto di interesse pubblico per la richiesta, avanzata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di acquisizione e demolizione dell'edificio oggetto della controversia, assicurando così il proseguimento dei lavori per la realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello di via Andria/via Vittorio Veneto.Il protrarsi della disputa giudiziale tra le parti, originata da una indennità che l'affittuario, la Alisa s.r.l. (difesa dall'avvocato Nicola Ruta), richiedeva al titolare Giuseppe Palmitessa (assistito dall'avvocato Gianni Pica), avrebbe prevedibilmente comportato l'impossibilità di procedere alla compravendita e al conseguente blocco delle attività di cantiere che l'intervento del Primo cittadino ha contribuito ad evitare."Nel rispetto delle legittime richieste e ragioni di ciascuno – afferma il Sindaco Cannito – ho esortato tutti ad una condotta responsabile affinché la controversia in atto si chiudesse immediatamente e con reciproca soddisfazione. Ringrazio pertanto il signor Palmitessa, i rappresentanti della Alisa s.r.l. e i professionisti che hanno tutelato i diritti per il lieto epilogo di cui beneficerà Barletta e l'intero territorio. È stato scongiurato un penalizzante blocco dei lavori, adesso nulla osta alla loro prosecuzione".