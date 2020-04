Non essere già beneficiari (percettori) di alcun contributo statale previsto in conseguenza dei provvedimenti restrittivi per emergenza covid-19. In particolare delle prestazioni previste in esito all'entrata in vigore del D.L. Cura Italia

Essere in possesso di risparmi a qualunque titolo (libretti di risparmio, conti corrente, etc.), con riferimento alla giacenza media del mese precedente la data dell'istanza (marzo), non superiore a 3 mila euro per un nucleo familiare composto da un solo membro, sino a non oltre i 15 mila euro per famiglie con 5 o più componenti

L'urgenza e la necessità di sostenere le famiglie indigenti le cui condizioni economiche sono state significativamente compromesse dall'emergenza Coronavirus, ha imposto ai Comuni italiani di attivare tutte le procedure necessarie a convertire inper l'acquisto di generi alimentari di prima necessità imessi in campo dal Governo per fronteggiare la crisi economico-sociale.Così, anche Barletta si è prontamente impegnata per l'elaborazione delle modalità di attribuzione dei(che saranno consegnati a domicilio per evitare assembramenti non giustificati) e per l'individuazione degli esercizi commerciali che li accetteranno. Inviata la domanda,, riservandosi controlli successivi all'erogazione del contributo.Per ottenere i buoni spesa è richiesto che(8 marzo) e che non sia già beneficiario di RED (Reddito di Dignità), RDC (Reddito di Cittadinanza) o dell'assegno per il terzo figlio. Ma non basta. Cumulativamente, infatti, sono necessarie altre due condizioni.Ad una prima lettura sembrerebbero esclusi i destinatari delle misure già varate con il Cura Italia, ma così non è. Sgomberando il campo da ogni dubbio, infatti, l'di Barletta,, ha chiarito come «il criterio adottato dal Comune sia sulla base di quanto "percepito" e non di "quanto si percepirà" perché, trattandosi dinon sono esclusi dalla misura coloro che non abbiano ancora "" alcun contributo statale».Quindi, se la ratio del provvedimento è quella di mettere a disposizione dei cittadini fondi (400 milioni) che bastino al sostentamento fino al prossimo 15 aprile, data a partire dalla quale saranno erogati i vari bonus, è chiaro cheTrattasi di una condizione su cui la, riunitasi nel pomeriggio di ieri in via telematica, ha espresso le proprie perplessità. Non solo perché si indurrebbero i cittadini a recarsi in banca, causando affollamento, per avere contezza di un dato non calcolabile in modo autonomo come la, ma anche perché istabiliti (per famiglie numerose) sarebberose rapportati alla finalità dei buoni spesa, ritenendo idoneo pensare diLa Commissione, inoltre, ha espresso il proprio parere anche in ordine agli. Sulla base della somma di 852 mila euro assegnata a Barletta (che sarà aumentata con gli 11,5 milioni di euro che la Regione Puglia destinerà ai Comuni pugliesi), si è stabilito che ogni componente del nucleo familiare possa ottenere un importo diper famiglie con 5 o più componenti. Somma, è stato osservato dai Consiglieri comunali, che potrebbe essere ridimensionata nel suo tetto massimo,Elevato, secondo la Commissione consiliare, anche il, pari a. Per quanto pensato nell'ottica di diminuire le uscite dei cittadini per motivi di approvvigionamento, tale importo difficilmente potrà essere speso interamente nei piccoli negozi alimentari (come macellerie o negozi di ortofrutta), imponendo di utilizzare il contributo solo nei supermercati.