«Bufo non rappresenta oramai da anni Puglia Popolare», interviene Nico Salvemini

«Bufo non rappresenta oramai da anni Puglia Popolare», si legge così nella nota di precisazione a firma del commissario cittadino di Puglia Popolare di Barletta, Nico Salvemini, a seguito della recente nota sul Piano casa diramata dall'avv. Giuseppe Bufo «Sentiti il segretario regionale e il segretario provinciale del movimento Puglia Popolare, leggiamo non senza stupore le dichiarazioni dell'avv. Bufo che evidentemente ha dimenticato di aver lasciato Puglia Popolare oramai da anni - dichiara Salvemini - Ora a parte le discutibili affermazioni di merito che non commentiamo, ci preme chiarire che l'avv. Bufo non rappresenta Puglia Popolare né può utilizzare il nostro movimento per far passare quanto afferma come una volontà di un movimento come il nostro, che per di più la pensa in modo diametralmente opposto.Invito pertanto l'avv. Bufo ad evitare per il prossimo futuro di firmarsi nuovamente per un movimento che già da qualche anno ha lasciato senza peraltro chiarirne le vere motivazioni».