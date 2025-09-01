Cantina della Sfida. <span>Foto Ida Vinella</span>
Cantina della Sfida. Foto Ida Vinella
Barletta si prepara alla rievocazione della Disfida 2025

Mercoledì la conferenza stampa di presentazione

Barletta - lunedì 1 settembre 2025 Comunicato Stampa
Mercoledì 3 settembre alle ore 11.00 nella Cantina della Disfida a Barletta sarà presentato alla stampa il programma delle iniziative 2025 per la celebrazione de La Disfida di Barletta. Organizzato dal Comune di Barletta, in collaborazione con Puglia Culture e il sostegno della Regione Puglia, l'evento simbolo della città torna a incantare cittadini e visitatori con un'edizione che unisce emozione, cultura e partecipazione e che già da venerdì scorso 29 agosto (e fino a domenica 7 settembre, giorno della rievocazione del corteo storico) prevede una serie di eventi collaterali tra cui "La Disfida nei libri" (ore 10-14 e 16-20) nella Cantina della Disfida: un'esposizione delle edizioni bibliografiche della Disfida di Barletta a cura della Biblioteca "S. Loffredo".

Alla conferenza di presentazione di tutte le iniziative parteciperanno: il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, l'assessore alla Cultura e Grandi Eventi Oronzo Cilli, il direttore del dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia Aldo Patruno, il regista Francesco Gorgoglione, il dirigente del settore Grandi Eventi del Comune di Barletta Savino Filannino, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio e il direttore di Puglia Culture Sante Levante.
