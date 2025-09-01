Barletta si prepara alla rievocazione della Disfida 2025

Mercoledì 3 settembre alle ore 11.00 nella Cantina della Disfida a Barletta sarà presentato alla stampa il programma delle iniziative 2025 per la celebrazione de. Organizzato dal Comune di Barletta, in collaborazione con Puglia Culture e il sostegno della Regione Puglia, l'evento simbolo della città torna a incantare cittadini e visitatori con un'edizione che unisce emozione, cultura e partecipazione e che(e fino a domenica 7 settembre, giorno della rievocazione del corteo storico)tra cui "La Disfida nei libri" (ore 10-14 e 16-20) nella Cantina della Disfida: un'esposizione delle edizioni bibliografiche della Disfida di Barletta a cura della Biblioteca "S. Loffredo".Alla conferenza di presentazione di tutte le iniziative parteciperanno: il sindaco di Barletta, l'assessore alla Cultura e Grandi Eventi, il direttore del dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, il regista, il dirigente del settore Grandi Eventi del Comune di Barletta, il presidente di Puglia Culturee il direttore di Puglia Culture